Amieva destaca orgullo capitalino por ser sede mundialista

El jefe de gobierno capitalino, José Ramón Amieva, externó su orgullo porque la Ciudad de México fue seleccionada para ser una de las sedes del Mundial de futbol 2026.

En entrevista, explicó que ello refleja que existe certeza de que la capital cuenta con infraestructura urbana y deportiva para ser sede nuevamente, por tercera vez, de ese evento, además de que cumple en aspectos como seguridad y servicios.

Por otra parte, señaló que en aspectos importantes para una ciudad, como los deportivos, es posible ver que países como Canadá, México y Estados Unidos pueden lograr acuerdos.

“Si nos podemos poner de acuerdo como países en este tema deportivo, yo no veo por qué no ponernos de acuerdo también en temas que no son comunes, como lo es el asunto comercial o la migración”, indicó.

Según Amieva Gálvez, se trata de un mensaje importante, pues en el futbol tres países están unidos y deben organizar una fiesta mundialista como debe de ser.

Expuso que el futbol y el deporte es inherente a la capital y es un orgullo para los habitantes de la Ciudad de México ser, por tercera vez, sede mundialista.