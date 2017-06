Alianzas deben ser amplias, no sólo de dos partidos: Mancera

Manifestó que hay una convocatoria importante que se puede aprovechar para tener presencia nacional en un proyecto, pero uno de convocatoria mayor no solamente es una suma de dos partidos

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, afirmó que las convocatorias para alianzas rumbo a 2018 son importantes, pero “no solamente es una suma de dos partidos”.

“Obviamente las sumas son importantes, pero el camino es hacer una convocatoria mucho más amplia. Los partidos serán motores, serán motores de impulso, pero cada quien es libre de sumarse con quien quiera y el PT tomó una decisión muy respetable y que les vaya bien”, sostuvo.

“Sigo creyendo que el PRD es un factor muy importante, yo en defensa del PRD mostraría cuál fue su desempeño en esta última elección en el Estado de México, ahí hablan los números”, dijo en entrevista luego del lanzamiento de la campaña en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre que se celebra este miércoles.

Manifestó que hay una convocatoria importante que se puede aprovechar para tener presencia nacional en un proyecto, pero uno de convocatoria mayor no solamente es una suma de dos partidos.

Por separado el perredista Agustín Basave aseguró que si no se concreta una alianza amplia el Partido Revolucionario Institucional (PRI) volverá a ganar la Presidencia de la República en 2018.

“Todos los partidos opositores tienen que reflexionar sobre lo que pasó en el reciente proceso electoral y tomar nota de todas las lecciones que nos dejaron”, advirtió el diputado.

Insistió que nadie puede ganar una elección presidencial solo, por eso “se requiere una alianza tan amplia como sea posible para el 2018”, a fin de obtener el triunfo con un margen de cinco puntos o más.

Asimismo comentó que si la gente no participa en las elecciones beneficia al statu quo; con el abstencionismo, la no queja y el no reclamo, la sociedad se acostumbrará y habrá pocas esperanzas para cambiar, opinó.