Alejandra Barrales defenderá los logros de la Ciudad de México

La candidata a la gubernatura de la Ciudad de México por la coalición Por la Ciudad de México al Frente, Alejandra Barrales, señaló que las conquistas que se han logrado en esta urbe, los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual, las seguirá apoyando y defendiendo, así como reconstruir el tejido social.

Dijo “en mi historia de vida he crecido a partir de las posibilidades y no de las probabilidades. Provengo de la cultura del esfuerzo, mis probabilidades de convertirme en senadora, en dirigente sindical nacional de sindicatos sobrecargos, muchas cosas no serían probables, me lo dijeron muchas veces, no entres en la política, no vas a tener éxito profesional.

“Me hicieron una serie de afirmaciones de pocas probabilidades. Hoy es real que hay una posibilidad de estar disputando de manera seria la Jefatura de Gobierno, y hoy la moneda está en el aire”, recalcó.

“Construyo a partir de las posibilidades, hoy hay espacio perfecto para generar todas estas propuestas, el acercamiento con la gente. He ido ganando esa confianza”, comentó.

Alejandra Barrales indicó que entre las políticas que impulsa es apoyar a los niños con acciones encaminadas a fortalecer el tejido social, que es una de las políticas que pretende que las mamás estén más con sus hijos, así como hacer la red más grande de estancias infantiles, y entregar los dos mil 500 pesos de apoyo económico a un millón de hogares.

Resaltó que en caso de ganar la jefatura de Gobierno atenderá a 250 familias víctimas de sismo del 19 de septiembre, quienes viven en la calle, así como a los 19 padres que perdieron a sus hijos en el Colegio Enrique Rebsamen.

Puntualizó “esto no es una consigna, sin dedicatoria, no lo digo como candidata, lo digo como mamá, tengo una pequeñita de 3 años, eso te obliga a ponerte en su lugar, es un doble agravio ha pasado bastante tiempo y no han tenido respuesta, me pongo en su lugar, no ha habido justicia. No podemos permitir que esto se repita en esta ciudad”.