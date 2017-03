Yordi Rosado regresa a la radio a petición de su audiencia

A más de dos años de estar fuera del aire, Yordi Rosado, uno de los locutores más importantes del país, regresa a cabina con un programa en el que se tratan temas sobre familia, sexualidad y finanzas personales.

En charla con los medios de comunicación luego de su primer programa de “Yodi en Exa”, el también productor de televisión manifestó que le es muy grato volver a la radio porque su público ya pedía que regresara.

“Las redes y los movimientos que teníamos con los anteriores programas lejos de disminuir crecían, se convirtieron en un ser vivo con toda esa gente que seguía confiando. No queríamos que pasara mucho tiempo para regresar porque la radio, a diferencia de otros medios, tiene mucha lealtad y constancia de su audiencia”, explicó.

Rosado estuvo 13 años continuos en la radio pero tuvo que abandonarla por falta de tiempo pues lo absorbían los viajes por las conferencias para adolescentes y padres de familia y las grabaciones de los proyectos televisivos.

No obstante, dijo, “sabíamos que no podíamos irnos tanto tiempo de la radio porque también tenemos que tener lealtad con nuestro público, adultos contemporáneos que tienen mi edad aproximadamente”.

Mencionó que tiene 45 años y “puedo ser un adulto jovial pero adulto, no pretendo ser un adolescente ni un chavo por eso hablo de los temas que a mí me interesan como el divorcio y la pensión alimenticia”.

Detalló que su audiencia está compuesta por personas de entre 25 y 50 años de edad que lo siguen desde “Otro rollo”. Es el público que de 10:00 a las 13:00 horas está trabajando, en su casa, en el coche o va en el taxi.

El locutor sostuvo que él desea hablar de lo que sabe pensando en lo que le gusta a su audiencia, como su sección “unilingüe”, la rola del lunes, juégatela y los expedientes X, a fin de lograr interactuar con ellos.

Ejemplo de ello es que hoy en su primera emisión recibió la llamada de una madre que deseaba que su hijo dejara la banca y entrara a jugar al campo de futbol.

De manera inesperada el locutor logró contactar al futbolista Miguel Layún, quien desde Portugal tomó la llamada, y pidió al entrenador dar una oportunidad al niño.

Miguel Layún recordó que de chiquito en varias ocasiones sufrió por estar en la banca. “Estar en la banca es duro porque cuando eres niño te vas triste a tu casa, uno lo que quiere es jugar. Ahora cuando me pasa como se trata de algo más profesional, no me pongo ya triste”.

Al respecto, Yordi Rosado indicó que le gusta la emoción y adrenalina que le genera esa sensación de no saber cuál será el resultado de la petición de su audiencia porque lo reta a hacerlo cada vez mejor, a manejar su estrés y, sobre todo, a ayudarle un poco.