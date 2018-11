Wolfine estrena su sencillo “Le pido a Dios”

El cantante colombiano de género urbano Wolfine hizo cantar la víspera a más de 20 mil personas en su primera presentación en la Plaza de Toros México de esta ciudad, en el marco del Halloween Fest By Los 40, donde presentó de manera oficial su nuevo sencillo “Le pido a Dios”, y además agradeció a los mexicanos el haber convertido en un éxito el tema “Bella”, que le abrió las puertas de la radio.

En entrevista, aseguró que el tema nada tiene que ver con la música cristiana, pero sí con el amor universal a la familia, a los seres queridos: “Respeto todas las creencias, dogmas y religiones, pero abordo de manera universal el amor que se siente por el padre, la madre, los hermanos, la esposa y los hijos, que son el motor de mi energía para seguir adelante”.

Indicó que tanto “Bella” como su nuevo corte “Le pido a Dios” están dedicados a la mujer que lo ha acompañado durante 15 años en matrimonio: “Es una gran mujer que me ha apoyado en las buenas y en las malas, y creo que esas son las mujeres que valen la pena, porque siempre están ahí para brindarme aliento y eso no tiene precio ni me alcanzaría el dinero para pagarle”.

El cantante agradeció a su compatriota Maluma por brindarle su mano para entrar más fuerte al gusto de los mexicanos y dejó en claro que entre los exponentes del movimiento urbano existe un sentimiento auténtico de unión.

“Eso es lo que nos hace fuerte, porque no sólo son los urbanos los que se unen, sino también los creadores de vallenato con el reggaetón, los intérpretes de pop con el urbano, y con esos demostramos que la unión hace la fuerza”.

El colombiano reconoció que los exponentes del género que interpreta han hecho temas fuertes y duros por las condiciones en las que surgieron en el barrio.

“Yo mismo inicié en el hip hop con letras muy pesadas en contra de la violencia, porque varios amigos murieron por la guerra y gracias a la música es que estoy vivo, y si hago letras más amables es por la madurez y ahí tendrán que caer el resto de los que escriben duro contra la mujer”, finalizó.