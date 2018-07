Willie Nelson anuncia expansión de su negocio de marihuana

Willie Nelson, la leyenda de la música country, anunció la expansión de su negocio de cannabis, para sumar nuevos productos, incluyendo una infusión de café con cannabidiol (CBD).

Nelson, quien desde 2015 comercializa una variedad patentada de marihuana, anuncio la línea de productos “Willie’s Remedy” (Remedio de Willie), que incluye varios artículos ricos en CBD.

El CBD es un compuesto de la planta del cáñamo y, a diferencia del compuesto del tetrahidrocannabinol (THC) que se encuentra en la marihuana, no tiene efecto intoxicante. Sin embargo, el CBD ha sido elogiado por sus beneficios para la salud.

La nueva línea Willie’s Remedy debutará con una infusión de café con CBD, que se espera esté disponible en Colorado en septiembre próximo.

Según un comunicado, los granos enteros incluyen CBD proveniente del cáñamo cultivado orgánicamente. Los bebedores de este café obtienen cinco miligramos de CBD en cada taza de café de ocho onzas.

“Son dos de mis favoritos, juntos en la combinación perfecta”, dijo Nelson en un comunicado. “Al igual que el café, el cannabis es una planta que funciona para mí”, señaló.

Willie’s Remedy es una línea de negocio aparte de la “Willie’s Reserve”, una variedad de marihuana que el cantante lanzó en 2015.

Ambas marcas son propiedad de GCH, Inc., una compañía fundada por Nelson que también recientemente se asoció con New Belgium Brewing Co. para promover una cerveza llamada The Hemporer.

La esposa de Nelson, Annie D’Angelo, también tiene una línea propia de productos comestibles de THC, que incluye chocolates y pastillas.