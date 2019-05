Vicente Fernández rechazó trasplante por temor a que fuera de un homosexual

Debido a que desconocía la procedencia, el cantante de música ranchera Vicente Fernández rechazó un trasplante de hígado. Su temor: que fuera de una persona homosexual o drogadicta.

El 2 de mayo Grupo Imagen publicó una entrevista con “Chente”, en la que el intérprete de “La ley del monte” y “Por tu maldito amor” recordó cuando le detectaron una bolita enmedio de las dos vías biliares que resultó ser cáncer, esto cuando estaba de gira en Houston, motivo por el cual debió interrumpirla.

Tras ello confesó que lo operaron y le comentaron que todo estaba listo para hacerle un trasplante de hígado. “Querían ponerme un hígado de otro cabrón y les dije ‘yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey, ni sé si era homosexual o drogadicto”.

“Y no me querían dejar salir y me decían ‘es que ya encontramos su hígado compatible, en dos días, ya viene el oncólogo’, ‘¿quién les dijo que yo quería oncólogo?, denme mi ropa’ y me vestí y me iba a salir y me dijeron por favor Don Vicente váyase en la silla de ruedas, si le pasa algo nos cierran y eso si lo entendí, me subí a la silla y llegando la camioneta me fui”.

Dichas declaraciones hicieron eco este día en las redes sociales, donde usuarios comenzaron a tacharlo de homofóbico, motivo por el cual su hijo, Vicente Fernández Junior, no dudó en salir en su defensa.

Dijo que su padre no discrimina por ninguna circunstancia, que dicho evento ocurrió hace varios años y que actualmente su papá goza de buena salud.