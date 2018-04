“Vaselina”, el 40 aniversario de un clásico que evoca la nostalgia

Decenas de anécdotas se cuentan acerca de la película estadunidense “Vaselina” (Grease), que en 1978, con las actuaciones estelares de Olivia Newton-John y John Travolta, se convirtió en la más taquillera del año.

Este 2018 celebra su 40 aniversario y continúa vigente con el lanzamiento de una edición especial del filme en resolución 4K UHD (Ultra High Definition) y Blu-ray, así como la versión en México del montaje teatral.

Además, Olivia Newton-John anunció que algunos de los actores participantes en la historia planean reunirse para conmemorar las cuatro décadas de esta producción a cargo de Allan Karr y Robert Stigwood, bajo la dirección de Randal Kleiser.

“Estamos pensando cómo hacerlo. Nada que podamos anunciar aún”, dijo en fecha reciente la actriz y cantante.

“Vaselina” se estrenó el 13 de junio de 1978. Ambientada en la década de los 50, se basó en el musical homónimo de 1972 creado por Jim Jacobs y Warren Casey para narrar la historia de amor entre el rebelde “Danny Zuko” (John Travolta) y la inocente “Sandy Olsson” (Olivia Newton-John).

Ambos se conocen durante el Verano y cuando concluyen las vacaciones, ella le informa que debe regresar a Australia, país donde radica. Sin embargo, días después, sus padres deciden quedarse en Estados Unidos e inscribirla en Rydell, el colegio en el que también estudia “Danny”.

“Vaselina” logró una nominación al premio Oscar en el rubro de Mejor Canción Original por “Hopelessly devoted to you”, compuesta por John Farrar e interpretada por Olivia Newton-Jonh.

Durante su exhibición en cines estadunidenses, recaudó aproximadamente 395 millones de dólares de los seis millones que costó. El día de la premier, los actores llegaron a bordo de autos de los años 50 y causaron revuelo entre la multitud que asistió a la alfombra roja.

“Vaselina” se estrenó en México el 2 de noviembre de 1978. Es un clásico de la cinematografía, no sólo por la historia que se narra, sino por las coreografías y los temas que se cantan, mismos que han pasado de generación en generación como:

“You’re the one that I want”, “Grease lightning”, “Look at me I’m Sandra Dee”, “Summer nights”, “Hopelessly devoted to you”, “Beauty school drop out”, entre otros.

En colaboración con el director Randal Kleiser, para este 2018 el filme fue restaurado de manera meticulosa a fin de recobrar su vitalidad original y dotarse de los más altos estándares de calidad en sonido, imagen y resolución, por lo que quienes son fans estarán verdaderamente complacidos.

Entre las anécdotas que han trascendido a lo largo de estos 40 años, es que el personaje que hace “Frankie Avalon” había sido pensado para el cantante Elvis Presley, pero éste no aceptó participar.

Aunque la trama se refiere a jóvenes estudiando la preparatoria, ninguno contaba con la edad adecuada. El menor era Lorenzo Lamas con 19 años y la mayor Stockard Channing con 34 años.

Olivia Newton-John nunca fue la primera opción para interpretar a “Sandy”. El director había pensado en Deborah Raffin y en Henry Winkler en lugar de Travolta.

Jeff Conaway había sido “Danny Zuko” en el musical de Broadway, pero la producción consideró que para la película le iba mejor “Kenickie”.

Tras hacer la escena de la carrera de autos, gran parte del elenco y staff de producción enfermaron luego de adquirir una bacteria a causa del agua estancada en el lugar. En tanto, la actriz Annette Charles (Cha Cha) fue sometida a una cirugía de emergencia debido a que tuvo un embarazo ectópico.

La frase: “Elvis Elvis let me be, keep that pelvis far from me” de la canción “Look at me I’m Sandra Dee”, se añadió luego de que la producción se enteró del fallecimiento de Elvis Presley el mismo día en que se hacía la escena. Fue una manera de rendirle homenaje póstumo al “Rey del rock”.

Cuando se festejó el 20 aniversario de “Vaselina”, también se lanzó una edición especial del largometraje incluyendo entrevistas con algunos de los actores, así como con el director y productor.

John Travolta decía que lo vivido durante y después del rodaje no lo cambiaría por nada. Aseguró que siempre quiso ser “Danny” y Randal Kleiser sostenía que nadie lo hubiera hecho mejor que él.

“En ese momento, John empezó a florecer, tenía mucha energía juvenil. Era tan seductor y entrañable”, comentó el director.

Besar a John Travolta no fue difícil para Olivia Newton-John, pero sí frente a todos integrantes de la producción. Incluso, confesó que la actuación no era una de sus pasiones, lo había hecho durante la escuela, pero jamás lo pensó de manera profesional.

“Hice una película horrible en Inglaterra y me asustaba la idea de hacer otra. Cuando me hicieron la propuesta, les dije que haría la prueba para ver si era la buena y si funcionaría con el personaje masculino”.

El primer día que Olivia y John estuvieron juntos durante el rodaje, fue para hacer la escena del autocinema. Ahí el director notó la química que hubo y supo que habían elegido a la pareja perfecta.

Olivia describía que si bien Travolta daba vida a un chico rudo, en realidad estaba lleno de dulzura.

“La primera vez que lo conocí fue cuando vino a mi casa y lo primero que pensé es que era muy apuesto”, relató entre risas.

Travolta decía que ella sumaba cinco años de éxito en su carrera y que todos los chicos soñaban con ser su novio. “Y, sinceramente, yo era igual que ellos”, resaltó.

Randal Kleiser compartía que el objetivo consistía en hacer una película para adolescentes, pero el éxito que alcanzó rebasó todas sus expectativas logrando conquistar a todas las edades.

La diversión, decía, no sólo quedó plasmada en cada una de las escenas, también fuera de ellas, pues los actores se gastaban bromas y lograron entablar una buena amistad.

Actuar en “Vaselina” nunca fue sinónimo de trabajo para la actriz Stockard Channing (Rizzo) debido a lo mucho que se divirtió durante la filmación.

Relató que en algún momento de la historia, su personaje debía mostrar un chupetón en el cuello, por lo que Jeff Conaway insistió en que él debía hacerlo y no el maquillaje. Y así fue.

Didi Conn, quien encarnó a “Frenchy”, comentó que cuando el director daba corte a la escena, todos los actores seguían en personaje debido a lo mucho que estaban disfrutando la experiencia. Asimismo, por el puro gusto, pasaban los días cantando temas de los 50.

“Todo aquello que nos marcó en la preparatoria lo plasmamos en la historia, fue como regresar al pasado”, decía la actriz de las pelucas rosa y amarilla, y quien ahora tiene 66 años.

Para el productor Allan Karr rodar “Vaselina” fue una fiesta de principio a fin. Durante tres semanas ensayaron en un salón de los estudios Paramount con las coreografías de Pat Birch.

“El baile en la escuela nos llevó una semana filmarlo y hacía demasiado calor, la temperatura se elevaba a los 46 grados. Fue demasiado divertido. Se hizo en el gimnasio de una escuela en el centro de Los Ángeles”, platicó Didi Conn.

En lo referente al vestuario, Olivia Newton-John recordó que eligieron un atuendo negro para la escena final, pero al momento de bailar, la cremallera del pantalón se rompió y tuvieron que cerrarla cosiéndola por fuera.

“Siempre pensaba: ‘¿Y si tengo que ir al baño?’ No podré quitarme estos pantalones. Tampoco pude beber agua. Luego supe que las chicas querían esa misma ropa y que a ellos les encantaba la idea”.

Infinidad de veces, la actriz ha dicho que “Vaselina” ha sido la película más exitosa en su trayectoria, pues no sólo dejó una huella importante en su vida, también en el celuloide.