Travis Wilkerson comparte experiencia con cineastas mexicanos

El cineasta estadounidense Travis Wilkerson encabezó sesiones teóricas y prácticas a jóvenes cineastas como parte de la etapa 1 de la práctica experimental y Concurso de Cortometrajes M68: las voces ausentes y la vida cotidiana.

Durante una semana, en la Filmoteca de la UNAM y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCU Tlatelolco), el director independiente impartió el workshop a los responsables de los 10 proyectos seleccionados para la Práctica experimental y concurso de cortometraje.

Los convocados tuvieron la oportunidad de presentar su proyecto ante Travis Wilkerson, realizar métodos y planeación de trabajo y concluir con un Laboratorio de práctica encaminada hacia la etapa final, expuso un comunicado.

Por su parte, el cineasta habló sobre la importancia en la recuperación de los materiales de archivo, el cual es uno de los principales objetivos de la convocatoria M68, en el marco de las celebraciones del 50 aniversario del año 68.

Algunos géneros cinematográficos en donde ha logrado plasmar su trabajo como director, productor, guionista y fotógrafo de sus propias películas, son ficción y documental, como “Did You Wonder Who Fired the Gun?”, donde explora su pasado familiar sobre el asesinato de un hombre en el que está involucrado su bisabuelo.

Para la segunda etapa del M68 se realizará un taller impartido por la directora alemana Maike Mia Höhne, del 9 al 11 de agosto 2018, justo durante la 17 Semana de Cine Alemán; mientras que la etapa 3 consistirá en un laboratorio de creación.

Será el 28 de septiembre cuando exhibirán los cortos seleccionados, en el Centro Cultural Universitario; mientras que del 2 al 11 de octubre se efectuará la Votación en línea y el día 14 de ese mes, se llevará a cabo la premiación, en las Islas de la UNAM durante el 13.° DocsMX.

Los proyectos seleccionados en días pasados y cuyos directores recibieron la catedra fueron: “Los aparecidos”, de Iliana Pichardo; “Las brigadas negras”, de Arian Sánchez Covisa; “Cómo olvidar un terror que se ha vuelto permanente”, de Gerardo Porras Garza; y “La noche de nuestros padres 1.0”, de Luis Ángel Gómez Pérez.

Así como “Disidencias”, de Susana Conejo Ruiz; Uróboro, de Antonio Arango Vázquez; “68 Raíz”, de Miguel Ángel Sánchez Macías; “Hacerle al clandestino”, de Natalia Liberato Fragoso; “Esta plaza exige justicia”, de Pablo Ramos; y “Mujeres en el M68; ¿Qué tenemos de ellas?”, de Vanessa Villegas López.