Tom Holland filtra imágenes de la próxima cinta de Spider-Man

En redes sociales circula una nueva filtración de la película de Spider-Man: Far from Home esta vez compartida a través de las redes sociales por el mismo actor Tom Holland, quien encarga al Hombre Araña.

En las imágenes se aprecia al arácnido de Marvel enfundado en un traje negro.

En la escena se puede ver a Holland caracterizado, lanzando sus telarañas en lo que aparentemente parece una pelea.

Algunos fanáticos aseguran que el traje negro podría tratarse del traje de Venom, aunque hasta ahora no se conoce más de la trama.

Spider-Man: Far From Home está programada para lanzarse el 5 de julio de 2019.

New video on the set of ' SPIDER MAN FAR FROM HOME '

* SPOILERS* pic.twitter.com/TSyyURQkG5

— Tom Holland Source (@tomhsource) September 28, 2018