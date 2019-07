Tom Cruise sorprende en la Comic Con para presentar avance de “Top Gun”

El actor estadounidense Tom Cruise apareció inesperadamente en la jornada de este jueves de la convención Comic Con, en San Diego, en donde presentó el avance de la película de acción que protagoniza: Top Gun: Maverick.

Luego de ser presentado por el conductor Conan O´Brien, Cruise tomó el micrófono para señalar que durante 34 años el público ha sido muy paciente con él y por esto mismo sintió que era su responsabilidad entregarse por completo a ellos.

Durante este momento, la estrella platicó acerca del largometraje de Paramount, que originalmente se estrenaría este año, pero se recorrió hasta el 26 de junio de 2020, ya que se retocarán las escenas de vuelo, de acuerdo con el portal The Hollywood Reporter.

“Todo lo que se ve en esta película es real” dijo el actor respecto a las escenas aerotransportadas y de acrobacias de esta cinta, que es una secuela de la trama de 1986, que tuvo un presupuesto de 15 millones de dólares y que recaudó más de 350 millones a nivel mundial.

Watch the official trailer for #TopGun: Maverick starring @TomCruise. In cinemas 2020. pic.twitter.com/6nsKsiYolu

— Paramount Pictures (@ParamountUK) July 18, 2019