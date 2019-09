The Rolling Stones lanzará material inédito con Bob Dylan

La banda británica de rock The Rolling Stones lanzará el 8 de noviembre próximo material inédito y remasterizado de un concierto de 1998 en Argentina de su gira Bridges to Babylon, en el que participó Bob Dylan.

El material se lanzará en CD doble + DVD, DVD solo y vinilo, y fue presentado con el característico logo de la boca pero en azul celeste y blanco, por los colores de la bandera argentina.

Bridges to Buenos Aires captura el “show” completo del 5 de abril de 1998, la última noche de los cinco recitales en el estadio River Plate, en el que Bob Dylan se unió a la agrupación para interpretar el tema Like a Rolling Stone, informó su disquera en un comunicado.

“El público argentino, apretado y enfervorizado, se mueve como si fuese una sola marea colectiva y le dan la bienvenida a los Stones con el calor fraternal de una familia de fanáticos”, destacó el documento.

El concierto fue restaurado de las cintas originales, el audio fue remezclado y remasterizado; el set list del concierto, que comenzó con Satisfacción, incluye temas como Saint of me y Thief in the night, para seguir con Gimme shelter y Sister morphine.

Así como la interpretación sin introducción del cantante Bob Dylan, con quien compartieron escenario en esa ocasión en el tema Like a Rolling Stone, que posteriormente la banda llevó a versión grabada de estudio en 1995.

“Los Rolling Stones siempre han preferido cruzar puentes antes que quemarlos (…) para cuando dicen ‘Buenas noches, Buenos Aires’, aquella noche del 98, ya habían dejado en el corazón de Latinoamérica su carta de amor correspondida”, resaltó la disquera.