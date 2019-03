The Hives enloquece a público en Foro Sol

La banda sueca The Hives hace enloquecer a miles de personas en su presentación en el Foro Sol, con el vocalista que sorprendió a todos sus fanáticos al hablar todo el tiempo en español e interactuar con ellos.

Eran las 19:00 horas, cuando el grupo apareció en el escenario para enloquecer a miles de personas que esperaban su presentación con gran entusiasmo, “¡Hola mis amigos mexicanos, levanten las manos!”, dijo el vocalista al saludar, después de haber interpretado “Come on”.

La banda continuó con el tema, “Walk idiot walk”, “¡vamos México!”, decía en todo momento el cantante, causando gritos entre la multitud, “¿Están listos? ¡Prendan las luces de sus celulares!”, invitaba mientras empezaba el tema “Main offender”.

Pelle Almqvist, vocalista y líder de la banda, trató de hablar en español todo el tiempo con las miles de personas allí presentes, quienes al escuchar su esfuerzo por darse a entender, despertaba en las personas intensos aplausos y gritos de apoyo.

En un escenario que mostraba la enorme lona que decía “The Hives” en blanco y negro, la banda continuó interpretando temas como “Paint a picture”, “Go right ahead” y su nueva canción “Good samaritan”, en la cual el vocalista bajó del escenario para saludar a cientos de personas que se encontraban cerca del templete.

“Muchas gracias mis queridos amigos mexicanos, los amo”, agradeció Pelle, quien mostraba una cara de incredulidad al ver la respuesta del público, y con esa gran fiesta que se estaba viviendo interpretó, “Won’t be long”, “Hate to say I told you so”, “I’m alive”, para cerrar con “Tick tick boom”, “Gracias México”, fueron las últimas palabras del vocalista antes de salir del escenario.