Tema de la migración no es ajeno para actriz Marjorie de Sousa

El tema de la migración no es nuevo para la actriz Marjorie de Sousa, pues hace 19 años salió de su natal Venezuela, hacia Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades de trabajo.

En la actualidad, es una situación que de nuevo sobresale en su vida no sólo por su personaje en la serie de televisión “Al otro lado del muro”, sino por la grave situación política, económica y social que enfrenta su país a causa del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

“La migración me toca muy personal porque hace muchos años salí de mi país. No fue por el tema político, pues en 2000 no existía el problema. Sin embargo, ahora me afecta muy de cerca porque me tocó sacar a mi hermano del país y luego a mi mamá. Mi papá sigue allá, así como el resto de mi familia y amigos”, comentó.

Cruzar el muro, dijo, fue una manera de superar sus miedos, de salir de su zona de confort y retarse.

“Por miedo no nos lanzamos a vivir nuevas historias, pues nos acostumbrados al confort, a quedarnos relajados en un lugar seguro, y eso no es vivir. Entonces, yo salí a arriesgarme y a combatir mis temores; es lo mismo que hace mi personaje ‘Sofía Villavicencio’”, refirió.

En la vida real, De Sousa quisiera llevarse a todos sus seres queridos a Estados Unidos, “pero no puedo y me genera mucha impotencia. Llegar a otro país es comenzar de cero, primero adaptándote a las reglas y leyes de un país que no es como el tuyo. Es algo que te genera mucha inseguridad, pues si algo te sucede no sabes hacia dónde vas a correr”.

“Cuando me fui de Venezuela pensé que si no me iba bien regresaría a mi tierra, que, además, es un país hermoso, pero ahora no se puede; es mucha la inseguridad. ¿A dónde regresamos si nuestros países están en guerra? Es un tema muy delicado”, apuntó.

“Sofía Villavicencio” fue el primer personaje que ofrecieron a De Sousa luego de convertirse en madre del pequeño Matías, por lo que para ella significó un regalo y la oportunidad de replantear su vida.

Destacó que todos los actores que participaron se entregaron, en su totalidad, al proyecto, buscando dar siempre lo mejor de sí mismos, pese a las largas jornadas de trabajo.

“Durante los meses de grabaciones no dormí casi nada porque de manera constante viajaba de Estados Unidos a México para ver a mi hijo. Me reté en muchos sentidos; fue un trabajo que hice con mucho sacrificio, pero también con mucho amor”, refirió.

Interpretar a una ex reina de belleza no es tema nuevo para la actriz, pues ella misma participó en un certamen de belleza durante 1999, en su natal Venezuela.

“Al tomar este papel también me propuse enaltecer el valor de las mujeres que participan en estos concursos, pues nos ven como si fuéramos las niñas guapas que no piensan, cosa que no es así. El desafío es mayor porque tienes que demostrar que sí piensas y que sí tienes talento”, hizo notar.

En el caso de su personaje, “Sofía Villavicencio” contrae nupcias con un político mexicano cuyos planes tienen que ver con la corrupción, la trata de blancas y el tráfico de menores.

“Él me veía como una mujer hermosa que no podía tomar decisiones y, para su sorpresa, esta mujer tiene pantalones y no es ninguna tonta. ´Sofía’ opta por tomar las riendas de la situación y sale adelante por su familia; salva la vida de sus hijos y la de ella misma”, puntualizó De Sousa.

La serie “Al otro lado del muro” se grabó durante el año pasado e inició transmisiones por Telemundo Internacional.

Así las cosas, en su elenco figuran, además de De Sousa, Litzy, Guillermo Iván, Gabriel Porras, Gabriela Vergara, Daniela Bascopé, Khotan Fernández, Uriel del Toro y Adriana Barraza.

Se trata de una historia basada en nuna idea original de Laura Sosa en tiempos donde la lucha de la mujer por adquirir derechos ecuánimes se encuentra muy presente, pues relata la vida de dos mujeres que cruzan la frontera de México a Estados Unidos para perseguir sus sueños y rehacer sus vidas.