Taylor Swift y Billie Eilish triunfan en los MTV EMA

Taylor Swift, Billie Eilish y Halsey se llevaron dos premios MTV EMA, en una gala en la que Ariana Grande, quien acumulaba el mayor número de nominaciones, se fue con las manos vacías.

En la ceremonia que se llevó a cabo en Sevilla, España, la intérprete de Lover agradeció en un video los galardones a Mejor Videoclip por ME!, junto a Brendon Urie y a Mejor Actuación en Estados Unidos, mientras que Eilish obtuvo el reconocimiento en Mejor Canción por Bad guy y Mejor Artista Revelación.

La artista estadounidense Halsey también se impuso en las categorías Mejor Artista Pop y Mejor Look y además ofreció una espectacular actuación con su tema Graveyard.

Dua Lipa hizo la primera presentación en vivo de su nueva canción, Don’t Start Now, acompañada por un grupo de bailarines vestidos de amarillo, después fue el turno de Becky G, conductora de la noche, quien interpretó un divertido monólogo bilingüe.

Otro de los grandes momentos de la noche fue protagonizado por Mabel, nominada a Mejor Artista Revelación y Mejor Push, al interpretar Don’t call me up.

La banda Green Day se presentó en la legendaria Plaza de España, donde interpretaron su nuevo tema Father of all y su clásico punk Basket case.

Uno de los momentos más esperados fue la presentación de Rosalía, quien hizo una coreografía de una mezcla de flamenco con hip-hop, con su tema Di mi nombre, junto a 52 bailarines frente a una pirámide de sillas rojas.

NCT 127, primer grupo K-pop que actúa en un escenario internacional de MTV, se presentó con su éxito Highway to heaven.

Liam Gallagher, el ganador del primer premio MTV EMA Rock Icon en la historia de los EMA, cerró la gala con su nuevo sencillo Once y Wonderwall.

Además, MTV premió a múltiples artistas de todo el mundo con el galardón a Mejor Artista Local, que reconoce a aquellos artistas que han dejado huella saltando las fronteras de sus lugares de origen.

Entre los ganadores destacan Sebastián Yatra como Mejor Artista Latinoamérica Centro, Mon Laferte en Mejor Artista Latinoamérica Norte; J Mena Mejor Artista Latinoamérica Sur y Anuel AA en Mejor Artista del Caribe.

El mexicano Alfredo Martínez, Danger, recibió el MTV EMA Generation Change Award, que volvió por segundo año para dar visibilidad y potenciar a jóvenes valientes y con talento que están cambiando el mundo a través de la música, la creatividad y la innovación.

Los cinco jóvenes, que recibieron este reconocimiento durante el pre-show de la alfombra roja MTV EMA 2019, forman parte de una generación de jóvenes que abordan problemas como los derechos de las personas LGTBQ+, el cambio climático, el desequilibrio económico y la injusticia racial.

Lista de ganadores:

– Mejor Video:

Taylor Swift – ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco

– Mejor Artista

Shawn Mendes

– Mejor Canción:

Billie Eilish – bad guy

– Mejor Colaboración:

Rosalía, J Balvin – Con Altura ft. El Guincho

– Mejor Artista Revelación:

Billie Eilish

– Mejor Artista Pop:

Halsey

– Mejor Actuación en Vivo:

BTS

– Mejor Artista Rock:

Green Day

– MTV EMA Generación del Cambio:

Alfredo “Danger” Martinez, 33, México

Shiden Tekle, 20, Reino Unido

Lisa RanRan Hu, 20, China

Kelvin Doe, 22, Sierra Leone

Jamie Margolin, 17, EUA

– Mejor Artista Hip-Hop:

Nicki Minaj

– Mejor Artista Alternativo:

FKA Twigs

– Mejor Artista de Electrónica:

Martin Garrix

– Mejor Push:

Ava Max

– Mejor Artista Workd Stage:

Muse – Bilbao, Spain 201

Mejor Look:

Halsey

– Mejores fans:

BTS

– Mejor Artista Local España:

Lola Índigo

– Mejor Artista Local Estados Unidos:

Taylor Swift

– Mejor Artista Local Reino Unido:

Little Mix