Taylor Swift triunfa en los American Music Awards

La cantante estadounidense Taylor Swift ganó cinco galardones en la edición 47 de los American Music Awards (AMA), con lo que sumó un total de 28 para superar la marca de victorias de 24 premios que tenía Michael Jackson.

Durante la gala, que se llevó a cabo este domingo en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, California, la cantante se impuso en las categorías de Artista del Año, Video Musical Favorito, Artista Femenina Favorita-Pop/Rock, Artista favorito-Contemporáneo adulto y Álbum Favorito-Pop/Rock por Lover.

En su presentación Swift, quien también fue galardonada con el premio a la Artista de la Década, hizo un popurrí con sus mayores éxitos de los últimos 10 años, en los que incluyó temas como The Man, Love Story. I Knew You Were Trouble, Blank Space, Shake It Off, donde se unieron Halsey y Camila Cabello, y concluyó con Lover.

Durante su discurso, la intérprete de Me! agradeció a sus fans por los “momentos divertidos, increíbles y emocionantes” y los innumerables recuerdos que han compartido juntos a lo largo de los años, pues todos los artistas quieren “crear algo que dure”.

A su vez, Selena Gomez, quien abrió el espectáculo, subió al escenario por primera vez en dos años para el estreno mundial de sus nuevas canciones Lose you to love me y Look at her now.

A su vez Billi Eilish interpretó su canción Todas las chicas buenas se van al infierno rodeada de llamas reales y proyectadas en la pantalla; al término de su presentación fue elegida como la Nueva Artista del Año.

La intérprete de Ocean eyes también se impuso en la categoría de Artista Alternativo Favorito, donde agradeció a su equipo creativo por dejarla hacer lo que quisiera “casi todo el tiempo”.

Lizzo apareció en el escenario de AMA por primera vez con una actuación de su sencillo Jerome, en una noche en la que también se vieron varias colaboraciones.

Entre las más destacadas estuvieron el estreno mundial en televisión de Christina Aguilera y el nuevo sencillo de A Great Big World Fall On Me, la actuación de Post Malone con Ozzy Osbourne, Travis Scott y Watt para el estreno mundial en televisión de su nueva canción Take what you want.

También participaron Camila Cabello con Living proof, Shawn Mendes & Cabello con Señorita; Dua Lipa con Don’t start now, Halsey con Graveyard, Kesha feat. Big Freedia con Raising hell y Tik tok y Thomas Rhett con Mira lo que Dios le dio.

La noche concluyó con todo el público de pie para el regreso de Shania Twain al escenario de los American Music Awards por primera vez en 16 años; la cantante interpretó un popurrí de sus éxitos, entre ellos Eres el único, Cualquier hombre mío, Eso no me impresiona mucho y ¡Hombre! ¡Me siento como una mujer!

Lista de ganadores de los American Music Awards 2019:

Artista de la década: Taylor Swift.

Artista del año: Taylor Swift.

Nuevo artista del año: Billie Eilish.

Colaboración del año: Shawn Mendes y Camila Cabello, Señorita.

Gira del año: BTS.

Video musical favorito: Taylor Swift, You Need to Calm Down.

Artista social favorito: BTS.

Artista masculino favorito de pop/rock: Khalid.

Artista femenina favorita de pop/rock: Taylor Swift.

Dúo o grupo favorito de pop/rock: BTS.

Álbum favorito de pop/rock: Taylor Swift, Lover.

Canción favorita de pop/rock: Halsey, Without Me.

Artista masculino favorito country: Kane Brown.

Artista femenina favorita country: Carrie Underwood.

Dúo o grupo country favorito: Dan + Shay.

Álbum favorito de country: Carrie Underwood, Cry Pretty.

Canción favorita de country: Dan + Shay, Speechless.

Artista favorito de rap/hip hop: Cardi B.

Álbum favorito de rap/hip hop: Post Malone, Hollywood’s Bleeding.

Canción favorita de rap/hip hop: Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, Old Town Road.

Artista masculino favorito de soul/R&B: Bruno Mars.

Artista femenina favorita de soul/R&B: Beyoncé.

Álbum favorito de soul/R&B: Khalid, Free Spirit.

Canción favorita de soul/R&B: Khalid, Talk.

Artista favorito de rock alternativo: Billie Eilish.

Artista favorito adulto contemporáneo: Taylor Swift.

Artista favorito latino: J Balvin.

Artista favorito de música inspiradora contemporánea: Lauren Daigle.

Artista favorito de música dance electrónica: Marshmello.

Banda sonora favorita: Bohemian Rhapsody, Queen.