Sylvia Pasquel y Omar fierro develan placa de “A punto de Turrón”

En medio de aplausos y risas, la puesta en escena “A punto de turrón” develó su placa de un año de presentaciones, teniendo como padrinos a los actores Sylvia Pasquel y Omar Fierro.

Sumamente agradecido, Omar Fierro platico con los medios de comunicación sobre este montaje protagonizado por las actrices Brisa del Río y Yanett Duarte, quienes de una manera divertida e ingeniosa abordan el tema de la infidelidad.

“Es un tema interesante este de la infidelidad que me ha tocado abordar en algunas obras también”, dijo el actor, sin embargo al ser cuestionada si en su vida personal lo ha vivido, comentó: “ni los he puesto, ni me los han puesto”.

Así entre risas, prefirió cambiar el tema y revelar que en las cuestiones del corazón se encuentra bien, aunque en estos momentos su atención se concentra en el programa “¿Qué hay de comer?” y la preparación de la obra “Los lobos” que desea montar junto con el actor Héctor Bonilla.

Mientras que la actriz, Sylvia Pasquel celebró con gusto que las actrices pese a todo los embates que han tenido con el alza de precios y las manifestaciones, lleguen al año de representaciones en el Foro que lleva su nombre.

“Nosotros que somos de teatros independientes es una odisea llegar a cumplir un año en cartelera, sin embargo la tenacidad de estas actrices las mantuvo y estamos celebrando”, dijo la actriz, hija de Silvia Pinal.

“Ha sido una obra muy duradera y con una temática muy actual”, apunto Pasquel, quien hizo una reflexión sobre el tema, al señalar que cuando llega la infidelidad lo mejor es romper con esa relación.

Pero antes las preguntas en torno al tema, Pasquel opto hablar de los planes laborales que han surgido, donde este 11 de febrero repondrá la obra “No seré feliz, pero tengo marido”, además de que espera el inicio de rodaje de una cinta con Irene Azuela y Manuel Ojeda.

Mientras que las actrices Brisa del Río y Yanett Duarte se mostraron felices de que esta pieza teatral de la autora Silvia Mejía, siga con éxito en la cartelera.

“Es una comedia divertida, con la que pretendemos que el público venga a divertir y no a llorar con los personajes”, apuntaron las actrices en su noche de celebración.