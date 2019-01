Spacey en libertad bajo fianza tras su acusación de abuso sexual

Hace unos días te contamos que la fiscalía del distrito de Cape and Islands, en el estado de Massachusetts, presentó un cargo contra Kevin Spacey por supuestamente haber atacado con fines sexuales a un adolescente en julio de 2016.

Aunque el actor no dio declaraciones sobre el caso, publicó un video en sus redes sociales titulado “Let Me Be Frank”, un juego de palabras con el nombre de su personaje de ‘House of Cards’ que también significa “permítanme ser franco”.

¿No creerías lo peor sin evidencia, ¿verdad? Tú no te apresurarías a emitir juicios sin hechos, ¿verdad?”, dice en una parte del video.

Hoy se dio a conocer que tras una breve comparecencia, Spacey quedó en libertad bajo fianza, con la única obligación de permanecer alejado de la víctima y su familia.

De acuerdo con información del medio local Page Six, en un principio el actor pidió que sus abogados lo representaran en la audiencia, sin embargo, el juez rechazó la petición y el actor tuvo que presentarse en persona.

Durante los 10 minutos que duró la audiencia permaneció con un gesto tranquilo y sin decir palabra.

El proceso quedó aplazado hasta el próximo 4 de marzo. La única palabra que pronunció Spacey fue ‘Gracias’ a la salida del proceso.