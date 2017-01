Sophie Alexander-Katz salda cuenta pendiente con Susana Alexander

No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza, por lo que a partir de este 27 de enero, tía y sobrina levantarán el telón de la obra “Instrucciones para una muerte feliz”

Hace muchos años, las actrices Susana Alexander y Sophie Alexander-Katz se plantearon la posibilidad de compartir escenario teatral, pero por diversas razones no podían concretarlo.

Sin embargo, no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza, por lo que a partir de este 27 de enero, tía y sobrina levantarán el telón de la obra “Instrucciones para una muerte feliz” en homenaje a dos de los seres más importantes de su vida.

Alfred Alexander-Katz y Didier Alexander-Katz, padre y hermano de Susana Alexander, serán los productores de la puesta en escena gracias a la indemnización que el gobierno alemán les otorgó tras ser exiliados durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

“Susana y yo hemos tenido muertes muy cercanas en los últimos cuatro años. Nuestros padres eran personas medulares en nuestro círculo familiar más cercano, se nos fueron y por algo pasan las cosas, creo que todo llega en el momento que tiene que llegar”, comentó Sophie Alexander-Katz.

Trabajar con su tía era una deuda pendiente. “Un compromiso con mi alma y mi corazón. Yo decía que no me iba a ir de este planeta sin trabajar con Susana y que ella no se va de este planeta sin trabajar con su sobrina. Tarde o temprano tenía que suceder”.

La actriz recordó que hace tiempo Susana la había contemplado para interpretar el personaje de “Gina”. La primera actriz se lo dijo a su hermano Didier, padre de Sophie, pero nunca lo habían hablado entre ellas.

“Cuando me ofreció la obra, le dije: ‘Cómo crees que la haré si trata acerca de la muerte. Estamos saliendo de una para meternos en otra. No sé si en mi vida, teniendo la muerte tan cercana, yo quiera ir a vivirla en la ficción’”.

Esa fue su respuesta debido a que hace tres años falleció su padre; sin embargo, Susana le señaló que entendía si no quería hacerla. Entonces, Sophie reflexionó la propuesta, volvió a leer el libreto y reivindicó su postura.

“Algo me hizo clic adentro y creo que nada me hace más feliz que vivir este proceso en la ficción junto a mi tía, junto a mi casa y mis familiares. Además, creo que nada le daría más gusto a mi padre, su hermano mayor, que vernos juntas en el escenario, aunque sea desde el cielo”.

Tras la muerte de su progenitor, la actriz de historias de televisión como “Para volver a amar” (2010) y “Yago” (2016), entre otras, señaló que la vida de pronto trae sorpresas como ésta que la hace reflexionar sobre el privilegio de estar viva.

“La muerte es una gran aliada de la vida, es una gran maestra. Si no existiera la muerte no viviríamos la vida como la vivimos. La muerte te enseña a precipitar inteligentemente las cosas, a no estarte con idioteces”, subrayó.

“Instrucciones para una muerte feliz” narra el caso de una mujer que, con absoluta precisión, prepara cada detalle de su funeral para que sus seres queridos no tengan que lidiar con nada en el momento de su partida. Al mismo tiempo buscará la manera de unirlos a todos, pues por diversas circunstancias se han distanciado.

Iniciará temporada el 27 de enero en el Teatro Rafael Solana del Centro Cultural Veracruzano también con las actuaciones de Mariana Garza y Javier Díaz Dueñas.