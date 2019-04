Sofía Sisniega protesta frente a tienda contra la crueldad animal

Con el rostro, brazos y pecho manchados de pintura roja, la actriz Sofía Sisniega dio a conocer la tercera campaña que hace con la organización PETA (Personas por la Ética en el Trato de los Animales) Latino, con la que se busca frenar el uso de lana de las ovejas en la industria de la moda.

En las calles de Fray Pedro de Gante y Francisco I. Madero, en el Centro Histórico de esta ciudad, la actriz de series como “Club de cuervos” y “La casa de las flores” recurrió a ese aspecto como una manera de ejemplificar la sangre que derraman esos animales para entregar su pelo.

Explicó que las ovejas son violentadas por el ser humano para obtener lana de su cuerpo y fabricar las prendas que se usan diario.

Mientras una pareja de “revolucionarios”, ella ataviada con vestido de Adelita y carrilleras de balas y él con zarape, pantalón de charro y sombrero pintados de color cobre invitaban a los transeúntes para que se tomaran fotos con ellos, Sofía hacía un esfuerzo por hacerse notar entre la multitud.

Vestida de blanco y acompañada por integrantes de PETA Latino y Animal Héroes, la joven de 29 años hacía un llamado a tomar conciencia. Cargaba una oveja de trapo con machas de color rojo para ejemplificar la manera en que se rapa su piel y sin cuidado para obtener la lana. “Se les mutila con heridas que quedan totalmente expuestas y sufren”.

Sofía insistía en alzar la voz, pero ésta se escuchaba poco debido a que a todo volumen, desde una bocina sonaba el tema “Caminos de Michoacán”, interpretado por Vicente Fernández como un manera de “los revolucionarios” para llamar la atención.

Aunque cabía la posibilidad de que los integrantes de PETA Latino se colocaran en otra calle a fin de no tener tantos distractores que los opacaran, no lo hicieron, pues debían permanecer justo frente a la tienda para denunciar que precisamente ahí se comercializaban prendas hechas con lana.

“Es un boicot a la tienda. Los vendedores salieron muy ofendidos y agresivos, inventando que no venden lana, lo cual sabemos que no es así, pues se hizo una investigación. Por ello los invitamos a que dejen de hacerlo y pongan el ejemplo a otras marcas”, comentó Sisniega en entrevista con Notimex.

Con carteles en mano en los que se leían mensajes como: “Los animales no son nuestros para vestirnos con ellos” y “Las ovejas sufren por la lana”, explicó que la tienda frente a la cual protestó es una marca dirigida a los jóvenes, quienes cada vez toman más conciencia por el cuidado de la naturaleza y los animales.

“Ellos ya no quieren contribuir al maltrato, están informados y pueden ya no comprarles al saber lo que venden. Por ello los exhorto a ser un ejemplo, a dar una imagen positiva para que no pierdan clientes. Yo colaboré durante un tiempo con esa firma, pero ya no me gustó al enterarme de su ropa y del sufrimiento de sus ovejas.

“Al enterarme de esto es que decido boicotearlos, porque hay videos de las investigaciones. A la marca se le ha pedido en reiteradas ocasiones que retire sus productos de lana y no lo ha hecho. Como actriz no me importa perder mi relación con ellos porque no puedo apoyar a alguien que explote a los animales”.

Sofía, quien desde hace tiempo optó por ser vegana, recomendó al público que antes de adquirir un atuendo revise que la etiqueta no diga que contiene lana.

“Las investigaciones arrojaron que las ovejas tienen heridas profundas en todo su cuerpo; además, les cortan la cola sin anestesia, entre otras prácticas legales. Es horrible esto que hacen ellas sufren demasiado, no podemos seguir permitiéndolo”, puntualizó.

Después de estar durante hora y media en las inmediaciones del Centro Histórico, la actriz se marchó junto con los grupos de PETA Latino y Animal Héroes con la esperanza de que su mensaje sea entendido por alguna persona.