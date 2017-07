Show “Sólo para mujeres” presenta elenco de entre 27 y 60 años de edad

“Habrá desnudo total mas no integral, lo cual es diferente. Las que alcancen a ver, ven y las que no, no”, indicó Alexis Ayala

Con un elenco integrado por famosos provenientes de Argentina, Venezuela, Perú, República Dominicana, Colombia y México, el 20 de septiembre próximo se estrenará en el Centro Cultural Teatro 1 de esta ciudad el show “Sólo para Mujeres Retro” que producen Sergio Mayer y Alexis Ayala.

David Zepeda, Latin Lover, Nacho Casano, Juan Vidal, Eduardo Rodríguez, Charly López, Raúl Coronado, Eleazar Gómez, Emmanuel Palomares, Jorge Aravena, César Urena, José Carlos Farrera, Juan Ángel Esparza, Javier Gómez y Rafael Nieves integran el reparto, aunque después se revelarán otros nombres, así como sorpresas.

El rango de edades es de 27 a 60 años. Se trata de un espectáculo erótico y de magna producción que presentará unas 13 coreografías y se desarrollarán con el apoyo de iluminación, láser, efectos especiales, cascadas de agua y mapping.

“Habrá desnudo total mas no integral, lo cual es diferente. Las que alcancen a ver, ven y las que no, no”, indicó Alexis Ayala al recordar que incluso mujeres de la tercera edad asistieron a las funciones que ofrecieron hace casi dos décadas.

“’Sólo para mujeres’ se titula Retro porque estamos incluyendo siete coreografías de 1999, pero con ajustes. Se pretende satisfacer las necesidades visuales, auditivas y de tacto de las mujeres que asistan, siempre y cuando cuenten con 15 años en adelante”, explicó Sergio Mayer.

Indicó que hace dos semanas comenzaron los ensayos, y el elenco trabaja a marchas forzadas para arrancar la temporada sin contratiempos.

Alexis Ayala aclaró que al igual que sucedió desde el inicio del proyecto, la invitación está dirigida a las mujeres, pero si los hombres desean atestiguar el “show” tendrán que acudir disfrazados de mujer.

“En los últimos días se han suscitado eventos en contra de la mujer, por lo que consideramos como apropiado y justo que a través de ‘Sólo para mujeres’ se les dé valor, reconocimiento y respeto”.

En ese sentido, mencionó que existe la posibilidad de llevar el espectáculo a los reclusorios femeniles.

“Si llegamos a un acuerdo, claro que vamos. Hace ocho años íbamos a ir, pero no se pudo; sin embargo, nosotros encantados de la vida vamos. Asimismo, se busca hacer funciones con causa para donar a fundaciones un porcentaje de la venta de boletos”.

Aunque Sergio Mayer y Alexis Ayala bailaron en las ediciones pasadas, los actores dieron a conocer que esta vez sólo fungirán como productores, pero dejan abierta la invitación para que antiguos miembros se sumen y repitan la experiencia.

Con respecto a la salida del argentino Ramiro Fumazoni, Ayala fue tajante al decir: “La selección se hace sola, nosotros lanzamos una invitación abierta. Hay gente que no aguanta la determinación que debes tener, el rigor de los ensayos o las dietas. Jamás hemos despedido a nadie, están los que están, son los que cuentan y son los importantes”.

El espectáculo es como un “reality”, apuntó, “y no sabemos si de aquí a septiembre dos o tres se salgan porque ya no aguantan, esa es la realidad. ¿Quiénes estarán el día del estreno?, la verdad, no sabemos. ¿Quiénes entrarán?, no sabemos”.

“Somos muy perfeccionistas y exigentes. Nunca nos van a tachar de tranzas o de malos productores porque somos muy profesionales”, aseveró Mayer, quien aseguró que su hijo Sergio Mayer Mori no formará parte del elenco porque “no tiene carrera ni imagen”.

Informó que las funciones no sólo serán en la Ciudad de México, sino que a partir de octubre y hasta diciembre de este año también se presentarán en otras regiones del país (Monterrey, Mexicali, Tijuana, Morelia, Puebla, Mérida y Guadalajara), así como en Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) y Estados Unidos.

La duración de “Sólo para mujeres” será de dos horas. El vestuario está a cargo de Gustavo Matta y Enrique Zamarripa.