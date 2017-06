Sergio Mayer apadrina festejo por mil 600 funciones de “Busco al hombre de mi vida”

El actor Sergio Mayer develó la noche de este martes la placa por las mil 600 representaciones de la puesta en escena “Busco al hombre de mi vida. Marido ya tuve”, en el Teatro Legaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Estoy agradecido de que me tomen en cuenta para develar la placa por estos cinco años de éxito que ha tenido la obra en diversos teatros, y que ahora está en este foro teatral Legaria”, declaró a la prensa.

Al preguntarle sobre la posiblidad de que su hijo está internado en un centro de rehabilitación especializado en adicciones, dijo que es grave que se haya publicado información de Sergio Mayer Mori sin veracidad alguna.

“Me parece gravísimo que se publiquen cosas sin corroborar que pueden llegar a tener consecuencias legales. Yo respeto el anonimato de mi hijo, si él quiere hablar de eso, será su decisión, ya es mayor de edad, yo no soy nadie para hacerlo”, advirtió el también empresario.

Abundó que no tiene por qué desmentir o afirmar algo al respecto: “Les digo que no sé nada de él, no sé si no he sido suficientemente claro, yo no puedo hablar de mi hijo, tiene cuatro meses que no lo veo y creo que pronto llegará a México, y si quiere hablar de su proceso y de su retiro, él lo hará”.

A la función de festejo asistieron también las actrices Paty Santos y Vanessa “La Vecina”, invitadas del productor Antonio Escobar y del productor asociado, Alejandro Medina, quienes hablaron de su trabajo al frente del segmento de televisión “Las bandidas”, que se transmite por el canal de paga Bandamax.