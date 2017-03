Sergio Flores Thorija busca gente común para su nueva película “Travesías”

El cineasta mexicano Sergio Flores Thorija hará de Tijuana su residencia mientras encuentra a los próximos protagonistas de su película “Travesías”, que filmará en esa ciudad y en San Diego, California.

Flores Thorija detalló que si bien no es una cinta sobre la migración, “es imposible escapar de esa temática cuando estás filmando junto a donde pretenden construir un muro contra migrantes”.

Al igual que su ópera prima “3 mujeres o (despertando de mi sueño bosnio)”, que estrenó en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el cineasta será el encargado de hacer el guión, la fotografía y de dirigirla. No obstante, la producción estará a cargo de Moisés Zonana, productor de películas como “Cronic”, de Michel Franco.

“Comenzaremos el rodaje en otoño por cuestiones que tienen que ver con la luz. Pronto me iré a vivir a Tijuana para centrarme de lleno en la película, porque buscaré que mis personajes sean interpretados por no actores para darle realismo”, expresó.

Al realizador no le gusta trabajar con actores profesionales, prefiere encontrar gente nueva en la calle que le dé realismo a sus historias, en las cuales no existen fronteras, esto es, no pueden determinarse como ficciones o documentales.

“Tengo un ‘crew’ (equipo) muy pequeño, cuatro o cinco personas; los protagonistas son no actores y no uso luz artificial, eso podría parecer que es un documental, pero al mismo tiempo es una película completamente hecha por mí, fabricada por mí, entonces podría ser también una ficción”, compartió.