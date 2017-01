Será una gran fiesta el homenaje a Juan Gabriel: Gustavo Farías

El productor Gustavo Farías dijo que el próximo homenaje en honor al fallecido cantante Juan Gabriel, será una fiesta llena de colores, un recorrido musical con coreografías y más de 50 bailarines en escena, además de un vestuario muy mexicano.

“Eso es lo que habrá, toda una verbena, será un homenaje muy digno para el querido Juan Gabriel”, comentó.

Gustavo Farías, gran amigo de Juan Gabriel, quien está encargado de la producción musical del concierto “Eternamente Juan Gabriel”, aseguró que sólo faltan algunos detalles para que todo quede listo para este multitudinario evento a celebrarse el próximo 18 de febrero en el Foro Pegaso en el Estado de México.

Confesó además, que el público vivirá una experiencia inolvidable, no sólo por ver a tantos cantantes famosos en un mismo concierto, sino porque gracias a la tecnología, podrá ver por última vez a Juan Gabriel en un escenario, “de manera impactante”.

“Todo va muy bien, estamos muy contentos del repertorio que preparamos, de los ensayos que ya hemos tenido, de lo que la gente vivirá en ese enorme escenario donde el público escuchará todos los éxitos de Juan Gabriel de una manera espectacular”, dijo.

Entre las sorpresas que adelantó el maestro Farías, fue que en el espectáculo, que arrancará a las 18:00 horas, se hará un recorrido musical desde los inicios de la carrera del cantante michoacano hasta los últimos tiempos.

“La gente va a disfrutar de un verdadero espectáculo con más de 50 bailarines, el ballet de Amalia Hernández, y Juan Gabriel va a estar representado desde los años 70 hasta la actualidad”.

Coincidió con Iván Aguilera, en que la parte más complicada de organizar un evento de esta magnitud, ha sido conformar el elenco.

“Fue complicado, pero no imposible, primero para que la fecha coincidiera en la agenda de cada uno de los invitados, luego el decidir quiénes y qué canciones iban a cantar a dueto con Juan Gabriel, pero afortunadamente todos se han portado de primera y ya cada uno tiene su canción y pues ya estamos a la espera de la fecha”, señaló.

Agregó en broma que: “Todo está al centavo respecto al elenco, pues si en su momento tuve controlado al maestro Juan Gabriel, cómo no voy a lograrlo con tanto famoso”, dijo soltando la carcajada.

Adelantó también algunos de los duetos que habrá esa noche y cómo se hará la sorpresa del holograma.

“Habrá varios duetos con la imagen de Juan Gabriel, de Natalia Lafourcade, David Bisbal, entre otros, además para la presencia de John Fogerty, primero interpretará un ‘medley’ de Creedence Clearwater Revival y luego va a cantar a dueto con Juan Gabriel el tema “Have you ever seen the rain”.

Y la sorpresa del holograma, ahí no les voy a decir con quién o quiénes va a cantar Juan Gabriel, porque esa sí será una gran sorpresa”.

Al respecto, Gustavo Farías, dijo que la semana pasada en Estados Unidos, fueron invitados por la empresa inglesa encargada del holograma, para que vieran lo que ellos crearon.

“Fue algo mágico, te puedo asegurar que volví a ver a mi amigo en escena otra vez, esta es la misma empresa que hizo el holograma de Michael Jackson y de Whitney Houston y la verdad, estuve junto con la familia de Juan Gabriel para que lo vieran y lo aprobaran.

“Fue muy emotivo, todos lloramos, porque él estaba ahí y precisamente eso es lo que buscábamos y esa emoción que vivimos, es la misma emoción que buscamos trasmitir ese día del concierto”.

Añadió que la familia de Juan Gabriel ha tenido mucha participación en la organización del concierto y en todo momento ha colaborado en sus respectivas asignaciones.

“Desde que empezamos esto y que se nos ocurrió el concepto del homenaje, Iván luego luego dijo ¡va!, e inmediatamente incorporé a sus hermanos Jean a Hans y a Joan para que me ayudaran en la producción.

“Son chavos muy creativos que heredaron el talento de su padre. Todos están metidos en esto y lo único que queremos hacer es un espectáculo de calidad, así como era la costumbre de Juan Gabriel”.