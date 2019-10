Selena Gomez vuelve a la música con “Lose you to love me”

La cantante y actriz estadounidense Selena Gomez regresó a la música con su sencillo y video de Lose you to love me, luego de cuatro años de ausencia.

“Esta canción fue inspirada en muchas cosas que han estado sucediendo en mi vida desde el lanzamiento de mi último álbum. Quiero que la gente sienta esperanza y sepa que saldrás del otro lado más fuerte y una mejor versión de ti mismo”, señaló la artista.

En su nuevo tema destacan líneas como “tenía que perderte para amarme, tenía que odiarte para amarme” y, “en dos meses me reemplazaste, como si fuera sencillo; me hiciste creer que lo merecía”, lo que sus fans vincularon con el fin de su relación con el también cantante Justin Bieber.

Tras el lanzamiento del corte musical, la artista compartió un fragmento del video en blanco y negro que acompaña el sencillo y agradeció a “todos por estar a mi lado en los altibajos. No podría hacerlo sin todos ustedes y no puedo esperar para comenzar mi próxima aventura con ustedes.

“Pensé que es importante compartir música, ya que sé que muchos pueden relacionarse con el hecho de que el camino hacia el autodescubrimiento generalmente pasas por las cicatrices en la vida”, indicó Gomez, quien en 2017 recibió un trasplante de riñón y después tuvo una crisis emocional y fue ingresada a un psiquiátrico para recibir terapia dialéctica conductual.

Los “selenetors” hicieron tendencia en redes sociales a Selena y al tema de la canción, pues identificaron las estrofas como una alusión a la relación con Bieber, quien al poco tiempo de haberse separado de ella, anunció su matrimonio con la modelo Haley Baldwin.

Selena Gomez es coautora del tema, su primer lanzamiento de 2019, junto a Julia Michaels y Justin Tranter; además la canción cuenta con la producción de Mattman & Robin y Finneas, este último hermano y colaborador de Billie Eilish.