Selena Gomez lanza otra canción en menos de 24 horas

La cantante estadounidense Selena Gómez sorprendió a sus fans con un nuevo sencillo Look at her now a sólo 24 horas de su regreso al mundo de la música con Lose you love me.

Como un regalo a los “selenators”, la artista publicó su video y sencillo, en el que habla sobre el primer amor de una joven y cómo su novio encontró otros amores.

La artista, quien escribió el corte musical junto a la compositora e intérprete Julia Michaels, explicó que el lanzamiento de ambos cortes musicales con pocas horas de diferencia completa una historia de superación.

“Sentí que estas dos canciones, lanzadas una tras otra, completaron la historia de cómo uno puede elevarse sin importar los desafíos que traiga la vida. Apagando el ruido y viviendo tu vida en tus propios términos”.

El tema y el video, en el que aparece la cantante rodeada de otras mujeres que la acompañan con una coreografía, también fue interpretada por usuarios de las redes sociales como una referencia al término la relación que tuvo con Justin Bieber.

Lose you love me es una canción que estuvo inspirada “en muchas cosas que han estado sucediendo en mi vida desde el lanzamiento de mi último álbum. Quiero que la gente sienta esperanza y sepa que saldrás del otro lado más fuerte y una mejor versión de ti mismo” –señaló la artista.