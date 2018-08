Seguiré en la música pese a mi problema auditivo: Germán Lizárraga

Como un ejemplo de vida y siguiendo los pasos de su ídolo musical Ludwing van Beethoven, el clarinetista y fundador de la banda Estrellas de Sinaloa, Germán Lizárraga, aseguró que continuará en los escenarios a pesar de la pérdida de su capacidad auditiva.

En entrevista, afirmó que tiene la convicción de que a sus 80 años aún tiene mucho que aportar a la música. Detalló que los aparatos cocleares que usa en ambos oídos son sólo una herramienta que le permite distinguir sonidos.

“Debido a mi problema de pérdida auditiva, aprendí a leer los labios de mis interlocutores y con el poco sonido que capto con ambos aparatos es que puedo entablar diálogos. Pero en realidad registro mejor las armonías de mi clarinete y del resto de la banda cuando ensayamos o tocamos en el escenario”.

Subrayó que si Beethoven pudo dejar un legado musical clásico, por qué él no podría continuar con su carrera. “Ambos oídos los perdí a lo largo de mi paso por la Banda El Recodo, porque antes que existieran los monitores para escuchar la instrumentación completa sonando, me tocaba estar adelante de las trompetas y durante varios años fui perdiendo mi capacidad de escuchar claramente”.

Insistió que este problema no ha mermado su capacidad de hacer música y de seguir tocando su instrumento. “Cuando estoy en el escenario simplemente le bajo el nivel de sonido a mis aparatos para sentir la música en el cuerpo a través de las vibraciones, de lo contrario tantos decibeles terminarían por afectar mis aparatos cocleares”.

Indicó que actualmente promociona el tema de su inspiración, “Para qué la ropa”, con el que celebrará por adelantado sus 80 años de vida.

“Cumplo mis ocho décadas de vida el próximo 12 de diciembre, pero como no me celebro en esa fecha, lo hago ahora con esta canción y con los constantes cambios tanto en la industria como en los formatos he visto pasar desde el disco de acetato de 78 revoluciones, pasando por el de vinilo, el casete, el compacto, el DVD y ahora el streaming, y lo que me falta ver”, indicó.

Germán Lizárraga agradeció que el público y la industria ya reconozcan su figura y talento, ahora como creador y fundador de la Banda Estrellas de Sinaloa.

“Llevo en mi corazón ese reconocimiento de Billboard, porque se me hace justicia en estos 80 años de vida y más de 60 años de músico, compositor y autor, sin tomar en cuenta mi liderazgo artístico en la Banda El Recodo durante muchos años y donde dejé mis oídos y mi corazón”, finalizó.