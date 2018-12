‘Seguir viviendo’ único proyecto de actriz Irma Dorantes para 2019

La actriz Irma Dorantes da muestra de fortaleza y de amor a la vida al enfrentar el cáncer que le fue diagnosticado desde hace más de seis años.

Dorantes, quien asistió a la comida de fin de año de la Asociación Rafael Banquells, afirmó que despedirá el año “viva” y que su único proyecto para el año entrante es seguir viviendo.

“Estoy viva y con eso me doy por bien servida; le doy gracias a Dios que puedo caminar, que estoy bien, que veo, hablo, me muevo, y todo esto no lo pago con nada, y si no hay proyectos de teatro, televisión o cine es porque aún no supero el cáncer”, refirió.

La actriz de emblemáticas películas de la época de oro del cine nacional, como “Los Tres Huastecos”, “Los hijos de María Morales” y “Necesito Dinero”, dijo con una sonrisa: “No puedo trabajar, pero estoy viva y con el pensamiento lúcido porque terminé el libro y gustó mucho, pero fueron pocos, sólo 20 mil, y se acabaron, pero ya no se volvió a editar”.

Dorantes destacó que aún sigue su lucha contra el cáncer: “En abril tengo cita en cancerología y con ello vuelvo a brincar otro año y aquí estoy dando gracias a Dios y a la vida porque debo decir que nunca tuve quimioterapias, porque sólo me pusieron una y sentí que moría, y nunca más la volví a tomar, y desde entonces tomó el factor de transferencia que me tiene fuerte, y el tratamiento es del Instituto Politécnico Nacional”.

Asimismo, agradeció a la presidenta de la Asociación Rafael Banquells, Silvia Pinal, y a la secretaria administrativa, Amparo Garrido, por el trabajo que hacen en pro de los beneficiarios del organismo.

“Son una maravilla y espero que sigan al frente de esta labor, tal y como todos seguimos adelante.

“Agradezco este gesto que tienen, año con año, con todos nosotros y espero que 2019 sea próspero para todos y que yo siga brincando años con este padecimiento”, concluyó Dorantes.