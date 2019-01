Seguir vigente en el gusto del público, máxima satisfacción de Alberto Vázquez

MONTERREY.- Con seis décadas de trayectoria, el cantante Alberto Vázquez aseguró que su máxima satisfacción es seguir vigente en el gusto del público, en una carrera donde ha hecho lo que ha querido, como incursionar en múltiples géneros musicales, como pocos artistas.

En entrevista telefónica, previo a su participación en el concierto, de ese 26 de enero, en la Arena Monterrey, con otros ídolos del rock and roll, como Angélica María, Enrique Guzmán y César Costa, el intérprete de “El pecador” se dijo listo para el recital.

“Es una satisfacción muy grande, después de tantos años, estar vigente, estar con la gente en vivo, que te aplaudan, que te traten como me tratan a mí, aquí en Monterrey; para mí es una cosa magnífica, maravillosa, no nada más aquí; en todas partes donde voy”, manifestó.

Para cualquier artista, señaló, “esa es la finalidad, cantar para trascender, y ojalá los chavos de ahora, dentro de 50 años como nosotros, estén haciendo lo que estamos haciendo nosotros, que alguien les pregunte qué sienten después de tantos años”.

Lo máximo para el intérprete de éxitos como “Olvida”, “Al modo mío”, “Significas todo para mí” y “16 toneladas” es “estar vigente, haber llegado a lo que yo quería, que lo que yo quise hacer; lo estoy logrando; eso es lo principal”.

El también actor expuso que “cuando tú tienes una carrera y quieres llegar a ser algo, y si lo llegas a hacer, es muy maravilloso”.

Vázquez recordó su incursión en múltiples géneros de la música desde hace 60 años; “he grabado muchas facetas, en inglés, en calipso, country, banda, norteño, ranchero, balada, rock and roll, todo; hasta en francés.

“Si yo soy alguien se lo debo a todo el público, ahora sí que, como se dice, porque si el público no asiste donde estamos, pues no seríamos nadie”, refirió.

A futuro, comentó, “falta por hacer; creo que hay muchas cosas que yo quiero hacer, pero no precisamente en la cantada, sino en mi persona; yo creo que faltan cosas por hacer, porque hay cosas que me gustan y no las he hecho, pero en lo que se refiere a mi trabajo, yo creo que estoy servido, bien, y todo ha sido perfecto”.

“He hecho lo que soñé hacer, lo que soñé realizar, y lo he realizado”, dijo, a pesar de que, en sus inicios, el rock and roll era considerado “una cosa de locos”, pero tanto él como otras leyendas de su generación siguen en el gusto del público, manifestó el artista originario de Guaymas, Sonora.

De su repertorio para el “show” del próximo sábado, dijo que interpretará “lo que la gente quiere escuchar; por eso va la gente, para oír las canciones que ellos mismos hicieron éxito y que gracias a ellos estamos presentándonos, de nueva cuenta, aquí en Monterrey”.