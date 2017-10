Sebastián Zurita planea producir series para Estados Unidos y México

Tras haber cumplido su sueño de debutar en la dirección teatral, ahora Sebastián Zurita buscará consolidarse en la producción de series, una de ellas para el mercado mexicano, cuya historia se centrará en el lado oscuro del modelaje.

“Son dos proyectos de series que tengo en puerta, cuyos contratos ya están cerrados, el primero es de 24 capítulos para Estados Unidos, en esta se aborda la problemática de cinco chavos que están en busca del amor en estos tiempos”, comentó Zurita en entrevista con Notimex.

Mientras que el segundo proyecto, explicó que será para México y constará de 13 episodios, en los cuales se abordarán el lado oscuro de la industria del fashion y las empresas de modelaje, “no todo es glamour detrás de cámaras, así que hay mucho qué mostrar”.

“Son dos proyectos interesantes escritos por mí y mi hermano Emiliano, porque creemos que debemos de seguir explorando nuevas ventanas”, dijo Sebastián, quien se muestra satisfecho de poder hacer nuevos proyectos con su casa productora.

Por lo que descartó su regreso a las telenovelas en este momento, “no me disgustan y mucho menos estoy peleado con el formato, sin embargo creo que quitan mucho tiempo para su realización y ahorita tengo otros planes”.

Indicó que más adelante podría analizar un proyecto de este tipo, aunque no pone una fecha, ya que también se encuentra en proceso de rehabilitación por un problema en la rodilla izquierda.

Destacó que probablemente será hasta mediados del próximo año cuando retome la actuación, pues desea recuperarse completamente de la rodilla, “debo de preocuparme por mi salud, porque eso es lo importante”.

Pero como todo joven es inquieto y ha decidido apostar por un proyecto teatral como director mientras realiza su rehabilitación, así que el 27 de octubre estrenará la obra “Enemigo de clase.

Referente a las preguntas del corazón, explicó que se encuentra bien, conociendo personas y soltero aún, sin embargo eso no le preocupa pues sabe que la pareja ideal llegará en su momento.

Aunque reconoció que su madre, la actriz Christian Bach, es un modelo para él, ya que es una mujer trabajadora y buena compañera, “por algo mis padres han durado tanto, pero físicamente no sé cómo me gustaría que fuera la mujer de mi vida, no tengo un modelo”.