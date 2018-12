Sandra Bullock reveló quien fue su amor platónico

Máxima Velocidad acaba de cumplir 25 años y Sandra Bullock reveló algunos detalles de aquella época en la que protagonizó dicha película.

En entrevista para el programa de Ellen DeGeneres, la actriz confesó que estuvo enamorada de su compañero de reparto Keanu Reeves.

Bullock explicó que le gustaba a tal grado que le costaba trabajo filmar cuando él se encontraba en el set pues se ponía nerviosa en su presencia.

“Era difícil para mí comportarme seriamente. Él me miraba y yo, no sé…”

Además dio a conocer que en ese entonces, él fue muy amable y un muy buen compañero pues durante las grabaciones ella le pedía que la cuidara de que no se le levantara su vestido durante las escenas, a lo que él de manera muy dulce siempre procuraba que la falda se quedara en su lugar.

“Mi vestido se me levantaba, así que le dije: ‘hagas lo que hagas, no dejes que se me levante el vestido’. Durante toda una escena se aseguró de mantener mi vestido, fue muy dulce.”

Finalmente, reveló que a pesar del compañerismo y la buena química que traspasaba la pantalla, Reeves nunca le pidió que salieran.

“Nunca salí con él. Supongo que había algo de mí que no le gustaba.”