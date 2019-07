Salma Hayek y Adam Sandler se despiden de Cameron Boyce

La mexicana Salma Hayek y Adam Sandler, quienes fueron los padres de Cameron Boyce en la película Son como niños (2010) escribieron emotivos mensajes para recordar al joven actor, quien murió a los 20 años.

Aunque alcanzó la fama con sus papeles en la serie de televisión “Jessie” y en la película Los descendientes (2015), Boyce participó a los 11 años en las dos películas protagonizadas por Sandler y Hayek.

La actriz mexicana recordó que tuvo el privilegio de interpretar a la mamá de Cameron “y nos mantuvimos en contacto a través de los años. Era animado, talentoso, amable, generoso, divertido y una luz brillante.

“Su alegría vivirá en nuestros corazones para siempre mientras él sigue bailando y brillando en otros lugares. Mi corazón va a su hermosa familia”, añadió en el mensaje que acompañó con una fotografía en la que aparecen juntos.

“Muy joven. Demasiado dulce y gracioso. (Cameron) era el niño más amable, talentoso y decente. ¡Me encantó ese niño! Se preocupaba mucho por su familia, se preocupaba mucho por el mundo”, indicó Sandler a través de sus redes sociales.

Además, envió condolencias a su familia, que a través de un comunicado confirmó el fallecimiento del actor, a causa de una convulsión mientras dormía.

“¡Gracias, Cameron! por todo lo que nos diste. Mucho más estaba en camino, nuestros corazones están rotos. Estoy pensando en tu increíble familia y enviamos nuestras más profundas condolencias”, añadió Sandler en Instagram.

A su vez, la actriz Skai Jackson, coprotagonista de Boyce en la serie “Jessie”, en donde interpreta a “Zuri Ross”, también escribió en sus redes sociales: “Te amo. Por siempre en mi corazón”.

