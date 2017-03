Ronny Crooner, de Panamá para el mundo

“Abróchense sus cinturones, que aquí viene Ronny Crooner con todas las ganas del mundo”, señala el cantante de Rock and Roll

Ahora Ronny Crooner quien fuera integrante de ‘Los Fabulosos Crooners’, llega como solista con su sencillo que incluye 16 temas con la esencia del Rock and Roll.

En entrevista para IMPACTO El cantante panameño presentó su reciente producción discográfica como solista titulada “16 éxitos”, que incluye hits de los años 60 y 70.

Ronny señala que interpreta los temas con gran energía, sensibilidad y sus shows tienen el “feeling” que impacta a los asistentes.

Con más de 45 años en la escena musical el ahora solista compartió un poco de las experiencias que le ha dejado la carrera hasta estos días.

“Vine a la época del Rock and Roll y recuerdo que estaba Enrique Guzmán, Angélica María, Roberto Vázquez en fin, nosotros llegamos por 15 días y nos quedamos 53 años, que pasa que nosotros venimos a debutar a un centro nocturno que se llama ‘Terraza Casino’, en aquel tiempo estaba por Insurgentes Sur, entonces teníamos varias presentaciones y en una de ellas un artista le avisó al señor Vallejo que era el dueño del Teatro Blanquita y él llegó nos vio y luego luego firmamos contrato para el Blanquita y en los primeros 15 días hubo una canción que les gustó mucho que se llama ‘El Rbot’ y nos llevaron a grabar ese tema con Pablo Beltrán Ruiz y el tema pegó bien duro, nos solo en México sino en Centro y Sudamérica Argentina Chile Perú y hasta Canadá, ese tema fue el que le abrió las puertas a ‘Los Fabulosos Crooners’”.

“En un principio éramos cinco elementos y todos tocábamos y bailábamos cosa que no había en esos momentos y creo que eso ayudó a que Ronny Crooner pueda existir y hacer lo que estoy haciendo”.

“Después del ‘Robot’ vino un gran cover clásico que cantamos ‘stand by me’ y pegó también, después llegó Little Richard con todos sus éxitos como ‘Lucille’, ‘Long Tall Sally’ y todas esas canciones que se cantan en español, posteriormente estábamos trabajando en el Terraza Casino y él dice que escuchó los aplausos tan fuertes que salió de su camerino nos vio y dijo: “Este grupo me lo llevo a los Estados Unidos para hacer una gira por toda la Unión Americana hasta Canadá”.

“Seis meses después él regresó a México se arreglaron los pasaportes para que fuéramos al Caesars Palace de Las Vegas y ahí alternamos con Frank Sinatra, luego en otro hotel internacional con Elvis Presley, en fin con grandes grupos y solistas del Rock and Roll”.

Runny Cronner, solista

“Creo que esas experiencias me abrieron cancha para Ronny Crooner”.

“Regresamos a México porque uno de los integrantes se enamoró y decidió quedarse aquí, con eso quedamos tres elementos hasta el 2009, los tres seguimos, pero ya por cuestiones de salud ya no pudieron seguir y ahora vengo presentando este disco que es variado tiene Rock and Roll tiene pop, tiene soul, en fin un poquito de todo y gracias a Dios me siento muy bien de venir a relatar todo lo que tiene Rinny Crooner par hacer”.

“Lo mío es el rock and roll, el soul, un poco de calipso ya que en Panamá tenemos raíces antillanas, de Jamaica, de Barbados, Trinidad, Tobago, entonces el calipso es algo natural para mí y forma parte del show que hago”.

“La parte buena de ser solista es que tengo más acercamiento con la gente, yo creo que por la experiencia uno desarrolla algo diferente, la gente se para, baila y eso es porque en cada canción les voy explicando con ritmo e involucro a la gente, yo creo que eso hace la diferencia”.

“Por ejemplo en la canción ‘Bote de bananas’, explico de que trata, cuando son las 5 de la mañana y están empacando los racimos de bananas para levarlo a vender y para que no se sienta el paso del trabajo, cantan”.

“En vivo no haré nada hasta como por el mes de mayo en ‘Casino Life’ y mientras pues uno que otro contrata alrededor del país”.

“Yo ya soy mexicano, tengo ambas nacionalidades pero ahora que regresé a Panamá me perdí, ¿pueden creerlo? Y aquí en México no me pierdo y eso que son 32 Estados”, señaló con asombro y entre risas.

De los estados que has recorrido en México, ¿Cuál es el más prendido?

“Veracruz, se prende mucho, también en Tuxtla Gutiérrez, hay públicos más tranquilos, pero el puerto de Veracruz para mí es el público más expresivo, es parecido a Panamá es gente muy abierta, tal vez por eso me identifico”.

¿A qué aspiras ahora como solista?

“Me gustaría tener la oportunidad para ganar un Grammy, luchar y tener el apoyo para lograrlo, esa es una de mis metas más grande” menciona.

