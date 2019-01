Rompe Yalitza Aparicio estereotipos

TLAXIACO, Oax.- Miguel Ángel Martínez Oceguera, ex director de la Casa de la Cultura de esta ciudad, aseguró que desde que Yalitza Aparicio viajó a Venecia para presentar la película “Roma”, de Alfonso Cuarón, niñas y jóvenes de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco demandan espacios para el desarrollo del arte dramático.

Fue hace poco más de tres años cuando el staff de Cuarón llegó a esta ciudad para hacer un casting.

“No era la primera vez que gente venía en búsqueda de talento tlaxiaquense, pero, sin duda, el éxito que está viviendo Yalitza ha roto estereotipos y, ahora, los niños y las niñas creen más en ellos mismos”, refirió, con gran emoción, el promotor cultural.

Originario de esta ciudad, Martínez Oceguera compartió que para las audiciones de la película “Roma”, el staff se acercó a la Casa de la Cultura buscando a 30 mujeres nativas, por lo que decidió llamarle a Edith Aparicio, hermana de Yalitza, quien desde niña había mostrado sus dotes en el canto.

“Edith, desde los ocho años, ha sido parte de diversos grupos musicales de la Casa de la Cultura. Es una mujer talentosa, divertida y atrae mucho la atención por su manera de interactuar con el público, pero ya hemos descubierto que el talento lo traen en las venas porque Yalitza, sin duda, ha hecho un gran trabajo en la actuación”, expresó.

A través de un recorrido por las calles y los espacios culturales de esta ciudad se constata que la pasión por la música, la danza y la pintura son pan de cada día.

En la explanada principal, frente a la iglesia, jóvenes de entre 10 y 17 años se reúnen por las tardes para perfeccionar sus rimas, pues también a ellos ha llegado el gusto por el rap.

Por otro lado, las mamás que llevan a sus hijos o hijas a los talleres de la Casa de la Cultura aseguran que el éxito de Yalitza, además de ser un orgullo para la comunidad, ha fomentado que los niños y jóvenes de esta ciudad se empeñen más en sus clases, pues desearían, al igual que ella, brillar no sólo en su país, sino en el mundo entero.

“Es motivo de orgullo para Tlaxiaco, para Oaxaca, para México y para la región mixteca, que una mujer que tiene dos corrientes genealógicas: Mixteca y triqui, esté brillando en el mundo entero a través de un talento que ni ella misma sabía que tenía”, manifestó, con gran emoción, Martínez Oceguera, quien ha visto que entre las nuevas generaciones hay mucho entusiasmo en querer vivir algo como lo que está viviendo Yalitza.

A muchas les daba pena posar a las cámaras y ahora, con singular alegría, lo hacen, incluso, para los medios de comunicación, que a últimas fechas se han dado cita en esta ciudad, situada en el noreste del estado de Oaxaca.

El “casting” para “Roma” se realizó en la Casa de la Cultura, hasta donde llegó Edith en compañía de su hermana Yalitza.

La primera audicionó con una canción, mientras que “Yali”, como la llaman sus amigos, sólo se abocó a responder las preguntas.

“He tenido la oportunidad de hablar con ella por teléfono; también me invitó a una cena que hubo después de la proyección de la película de ‘Roma’ en Oaxaca y me da un gusto enorme lo que está viviendo porque aunque no era su sueño, sino era más bien ser educadora, lo que ha demostrado es maravilloso, y más aún que ahora es la inspiración de muchas otras mujeres”, dijo.

Comprometido con el desarrollo del arte y la cultura, Martínez Oceguera asegura que el boom que se vive con el éxito de Yalitza podría ser el motor para que se concreten escuelas dedicadas ciento por ciento a las artes.

“Las jovencitas ya demandan escuela de actuación en Tlaxiaco”, anotó.

Y es que el staff de “Roma” no ha sido el único que ha llegado hasta acá a buscar el talento tlaxiaquense. Hace medio año vino la producción de la reconocida realizadora Tatiana Huezo en búsqueda de niñas que quisieran participar en la “Noche de fuego”, drama basado en la novela “Prayers for the Stolen”, de Jennifer Clement.

“La respuesta de las niñas y de las mamás que las apoyan fue muy alta; incluso, algunas se quedaron con las ganas de hacer casting porque ya no alcanzó el tiempo. Finalmente sí se llevaron a una niña de aquí para hacer esa película, que están filmando en Querétaro”, compartió Martínez Oceguera.

Aunque es cierto que el éxito de Yalitza ha despertado el interés en la actuación de muchas niñas, el maestro opinó que lo más importante es que, hoy por hoy, las mujeres indígenas saben que los estereotipos de mujeres blancas y delgadas es cosa del pasado, “y celebro que hoy ha cambiado el concepto y que las niñas se ven más seguras”.

A decir del profesor, para la exhibición de la película “Roma” en Oaxaca, Yalitza y Nancy García (quien también participa en la cinta) vistieron atuendos con bordados mixtecos como muestra del orgullo que sienten por sus raíces.

Esta ciudad es, por excelencia, cuna de talento.

En ese tenor, sólo hay que recordar que el pintor Rufino Tamayo nació en el Tlaxiaco, al igual que el caricaturista Héctor Ramírez Bolaños, conocido como Ram, y la cantautora y actriz Lila Downs, así como Elsa Bolaños Cacho, mamá de Roberto Gómez Bolaños.

Desde su fundación, esta ciudad, también conocida con el mote de “El París chiquito”, ha albergado espacios para el desarrollo del canto y el arte dramático.

Se dice que antes de la Independencia de México era habitada por franceses y españoles, y que venían compañías europeas a presentarse.

En ese tenor, se rumora que hay una empresa transnacional que desea filmar una serie histórica en esta ciudad, mientras otra empresa nacional desea grabar una telenovela.