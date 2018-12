“Roma”, mejor cinta 2018 para los Críticos de Cine de los Ángeles

“Roma” la cinta dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón ganó el premio de la Mejor Película del 2018 otorgado por la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles (LAFCA por sus siglas en inglés).

Cuarón también ganó en las categorías de Mejor Cinematografia y fue ubicado como subcampeón (front runner) en Dirección y Edición; sin embargo la película perdió en la categoría de Mejor Película Extranjera ante “Shoplifters” y “Burning” que fueron ubicadas como empate.

“Lo que me encanta de los premios de este año es cuán naturalmente inclusiva es la cosecha de ganadores de este año”, dijo Claudia Puig, presidenta de LAFCA. “Es una alegría celebrar una serie tan excepcional de películas y homenajeados de todo el mundo”.

La 44 ceremonia anual de premiación de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles se llevará a cabo el 12 de enero en un hotel de esta ciudad. Como se anunció antes, Hayao Miyazaki recibirá el Premio 2018 a la trayectoria.

Como Mejor Director fue Debra Granik por “Leave no trace”; Mejor Actor para Ethan Hawke por “First reformed”; Mejor Actriz, Olivia Colman por “The favourite”, Regina King, Actriz de Reparto por “If beale street could talk” y Actor de Reparto, Steven Yeun por “Burning”.

Nicole Holofcener y Jeff Whitty ganaron Mejor Guion por “Can you ever forgive me?”; Mejor Cinta Animada fue para “Spider-Man: Into the spider-verse” y Documental fue para “Shirkers”.