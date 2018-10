“Roma” conecta con el público a través de su propia experiencia: Cuarón

Al desfilar por la alfombra roja del London Film Festival (LFF) el director de la película “Roma”, el mexicano Alfonso Cuarón, aseguró que la historia que cuenta en su filme conecta con el público a través de su propia experiencia.

En entrevista con Notimex, el ganador del Premio Óscar 2010 por su cinta “Gravity”, admitió que “Roma” es su película más personal y emotiva.

“Lo que más alegría me da es la conexión emocional que el público está teniendo con la película. Es muy claro que esa relación emocional no es necesariamente literal (…), sino que la película está haciendo que la gente se conecte con su propia experiencia”, dijo.

El director que ganó el León de Oro en Venecia y cuya cinta está nominada al Premio Óscar como Mejor Película Extranjera, aseguró que le gustó mucho regresar a la Cudad de México, lugar donde nació.

“Eso fue una maravilla de alguna manera regresar a mi ciudad. Había una cuestión muy compleja porque era regresar a mi ciudad buscando el pasado cuando es una ciudad tan llena de presente”, señaló Cuarón.

“Roma”, que retrata la niñez de Cuarón en la colonia Roma de la Ciudad de México, se estrena este sábado en la Muestra Internacional de Cine de Londres con localidades agotadas en sus tres funciones.

Regresar a México a grabar y reconectarse con su niñez ha sido una experiencia “intensa”, dijo el afamado director de cine.

“Fue muy intenso, estoy muy contento de haberlo hecho, pero no lo volveré a hacer por un rato”, afirmó sonriente.

Cuarón comentó que el México de la década de 1970 “que estamos retratando en la película ha cambiado solo en forma”, y agregó que “las llagas siguen siendo exactamente lo mismo, o de hecho se han incrementado”.

En la alfombra roja estuvo también la actriz mexicana Yalitza Aparicio, quien interpreta a Cleo la empleada doméstica que es el personaje principal. Cleo da vida a Libo, la nana que cuidó a Cuarón durante su niñez.

“Era un reto para mí porque ella es una persona que él estima demasiado y me llegó a decir que él tenía dos mamás, Libo era una de ellas, entonces en ese momento sí sentía una gran presión, pero después me fui tranquilizando y trate de vivir la grabación como si fuera mi vida”, comentó Aparicio a Notimex.

La actriz señaló que su mamá también fue empleada doméstica y para ella es un gran orgullo que muestra la importancia que tienen las mujeres que ayudan con la limpieza y el cuidado de los niños.

La actriz Marina de Tavira quien interpreta a Sofía (la mamá de Cuarón) aseguró que fue un reto interpretar este personaje.

“Él me hizo salir de mi zona de confort como actriz, y me llevó a experimentar estados emocionales, pero sobretodo la manera en que los escondemos y le agradezco mucho que me haya exigido lo más como actriz y realmente saber que era un personaje inspirado en su mamá. Traté de no pensar en ello porque si pensaba en ello no me iba a ayudar”, contó

La película fue presentada con éxito en el Festival Internacional de Cine de Toronto, en San Sebastián y Nueva York, es considerada la cinta más íntima y emotiva del director mexicano que ha sido aclamado por los críticos de cine de Reino Unido.