Roger Waters abre otra fecha en la Ciudad de México

El músico, compositor y activista británico Roger Waters agregó una fecha a su gira “Us + Them” en su paso por la Ciudad de México.

Después de que se agotaran los boletos para sus dos primeras fechas en la capital del país se abrió otro concierto para el 1 de diciembre en el Palacio de los Deportes, que se suma a los de los días 28 y 29 de noviembre en el mismo recinto.

El espectáculo contará con canciones de los más grandes álbumes de Pink Floyd como “The Dark Side of The Moon”, “The Wall, Animals”,” ¿Wish You Were Here”, además de temas de su más reciente álbum “Is This the Life We Really Want?”.

El nombre de la gira proviene de la canción de 1974 “Us And Them,” del álbum de Pink Floyd “The Dark Side of the Moon”.

Roger Waters llevó el año pasado su gira a Estados Unidos y a Canadá, en la que dio una muestra de lo mejor de su extenso e innovador legado.

Us + Them marcará el regreso del artista a México después de sus dos conciertos agotados de 2016 en el Foro Sol, se destaca en un comunicado.

Los boletos de la tercera presentación estarán disponibles en preventa exclusiva el 8 de mayo y en venta general a partir del 9 de mayo a las 11:00 horas a través de un sistema expendendor de boletos y en las taquillas del Palacio de los Deportes.