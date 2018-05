Rogelio Guerra será recordado con bioserie y muestra de su obra plástica

Como un homenaje a su carrera profesional, la familia de Rogelio Guerra continúa con los trabajos para realizar la bioserie del fallecido actor y con la planeación de una exposición en la que el público podrá conocer un poco más sobre su faceta como artista plástico.

A tres meses de la muerte del artista, su hijo Aldo dio a conocer algunos detalles sobre la serie que se prepara sobre la vida de su padre, proyecto que reconoció “aún está muy en pañales”.

Sin embargo, dijo que los escritores ya trabajan en la historia, “estamos en juntas y aunque es un hecho que se hará, creo que aún es aventurado hablar de muchas cosas, incluyendo los actores”.

Comentó que tanto él como su hermano Carlo esperan poder interpretar un pasaje de la vida de su padre, aprovechando que tienen gran parecido con él, “pero eso se sabrá más adelante y bueno todos estamos entusiasmados con esto”.

Aseguró que sin duda ha sido muy difícil el no tener físicamente a su padre, “a veces llegas y ya no está en la casa y eso duele, pero la verdad es que la situación que enfrentó los últimos años fue terrible para él.

“Si me pusieran a elegir entre tenerlo o que ya no esté, prefiero lo segundo, porque creo que ninguna persona debe pasar por lo que él vivió al último, y aunque lo extraño, no quería verlo sufrir”, apuntó el joven actor, quien agregó que el cariño de su madre y su hermano han sido una buena medicina para aminorar el dolor.

Aunque hablar de su padre le provoca mucha tristeza, Aldo compartió que lo lleva clavado en el corazón e incluso en ocasiones sueña con él; “se extraña, pero sé que todo estará bien para nosotros como familia”.

En torno a los objetos personales de su padre, quien durante más de cinco décadas estuvo vigente en el mundo del espectáculo, explicó que poco a poco han ido donando algunas cosas, y algunas otras se las quedaron él y su hermano.

Mencionó que en su estudio todo permanece intacto, pues planean montar una exposición en la que se exhiban sus obras, lo cual podría ser posible a fines de año porque están en la búsqueda de apoyo.

“Mi padre disfrutó su faceta como artista plástico, su pasión por ello era conocida y tuvo el gusto de exponer, así que la próxima muestra será un digno homenaje a ese trabajo que también le dio satisfacciones”, apuntó Aldo, quien actualmente participa en la telenovela “Tenías que ser tú”.