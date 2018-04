Roberto Sosa hará “casting” en Londres para actuar en dos películas

El actor Roberto Sosa, quien participa en la película “Sacúdete las penas”, del director Andrés Ibañez, dijo que viajará a Londres, donde realizará “casting” para participar en un par de producciones cinematográficas.

“El domingo al terminar función en Teatro en Corto salgo al aeropuerto con destino a Londres, donde estaré una semana para hacer un par de casting que me ofrecieron y ni como negarme si se trata de mi pasión, el cine, y son un par de propuestas”.

En entrevista con Notimex a su paso por la alfombra roja de la premier de la cinta, Sosa destacó que este trabajo fílmico contó con un buen equipo creativo, como Christopher Lagunes en el arte, Adela Cortázar en el vestuario y Andrés Ibañez como director y guionista. “Espero que el público la reciba bien, porque es una buena propuesta para estos tiempos”.

El actor de películas como “Lola”, “Cazador de asesinos” y “Dollar mambo”, dijo que gracias a su pasión por la actuación ha tenido un periodo intenso de trabajo. “Acabamos de terminar la segunda temporada de ‘Run Coyote Run’, estamos empezando la serie ‘Sitiados’, así como la serie ‘Tinta roja'”.

Por último, al preguntarle sobre su experiencia y su trayectoria, Roberto Sosa destacó que “lo mejor de Roberto Sosa está por venir, lejos de pensar que ya lo he hecho todo, la verdad es que no he hecho nada, creo que seguimos sembrando, aún tengo muchas cosas que contar, actuar y decir”, finalizó.