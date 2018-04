“Reto 4 elementos” dejó gran aprendizaje a Mariana, “Barby”, Juárez

La boxeadora Mariana, “Barby”, Juárez destacó que durante su estancia en el programa “Reto 4 elementos: naturaleza extrema”, mostró una de sus facetas que el público desconocía, mientras realizaba pruebas complicadas que probaron su valentía.

La pugilista recientemente fue expulsada del “reality show” que se graba en la Riviera Maya, donde hacía mancuerna con los exfutbolistas Johan Rodríguez, Isaac Terrazas y la ciclista Lorena Dromundo.

Platicó que la vivencia fue muy gratificante pero triste al mismo tiempo, pues no pudo mostrar aún más de su talento. “Hicimos lo que pudimos, no nos rendimos y lo hicimos hasta que se acabó para nosotros”.

Juárez, una de las pioneras del boxeo femenil mexicano conocida por su técnica depurada y una temible pegada, sostuvo que no fueron difíciles los retos que habían ahí. “Se me hicieron padres”, con la adrenalina al máximo y lo único que quería era hacer los circuitos rápidos antes que sus rivales.

Colaborar en equipo fue algo que consideró difícil. “Igual lo podías hacer individual y lo hubiese disfrutado más, pero junto a los demás de repente tenías que esperar a que ellos llegaran”.

La deportista, quien durante seis años estuvo compitiendo en Estados Unidos, donde consiguió el prestigiado título de la IFBA, aprendió mucho de esa competencia televisiva como por ejemplo a ser más fuerte al momento de tomar decisiones.

También que esas decisiones muchas veces no se deben tomar con el corazón, porque, sostuvo la también empresaria, quien ha incursionado en la conducción televisiva, el modelaje y la actuación, se puede salir perjudicado, como pasó con ella en ese “show”.

“Hay que ser fríos al momento de tomar decisiones, como equipo contamos con un corazón de pollo por dar oportunidad a los demás y cuando necesitamos algo no vimos apoyo; toda acción tiene una reacción, que puede ser buena o mala, de acuerdo a lo que hayas hecho”, dijo la deportista de 38 años.

“Barby” Juárez ha competido en varios concursos de boxeo, ha sido campeona mundial gallo, campeona internacional súpermosca, campeona mundial interina mosca, campeona internacional peso mosca del Consejo Mundial del Boxeo y campeona súpermosca de la Asociación Internacional de Boxeo Femenil.

Opinó que uno de los beneficios que trae ese formato televisivo es mostrar a los niños que se unan a hacer algún deporte.

“Existen pruebas que son de mucho riesgo, los invitamos a que se pongan en forma a practicar algún deporte, a que estén activos, que es lo primordial, ver que hay problemas de obesidad y no haya deporte en las escuelas, debemos ser un ejemplo a seguir”, refirió.

Ha combatido contra las mejores boxeadoras, incluyendo a la campeona mundial norteamericana Melissa McMorrow, la argentina Carla Weiss, y dejó muy alto el nombre de México frente a las japonesas Naoko Fujioka y Tamao Ozawa.

“Barby” es bien conocida por nunca rendirse, tuvo una nueva oportunidad de conseguir el título mundial en la división gallo, destronando a la africana Catherine Phiri.

Aceptó ser parte del “reality” porque sabía que habrían retos difíciles, lo platicó con su promotor y llegaron a la conclusión de que sería una buena opción. Confirmó su participación casi hasta el último momento.

“Han habido algunos lesionados, yo me dedico al boxeo y si tuviera alguna lesión sería algo que me iba a detener, no iba a ser fácil, necesitaba pensar bien las cosas, de poner las cosas sobre una balanza, pues soy súper competitiva”.

Debido a que su equipo perdió varias competencias, estuvo con ellos en el “inframundo”, una oscura cueva en la que se veían obligados a enfrentar sus más profundos miedos.

Ahí, en medio de la selva, tenía ansiedad de que apareciera algún animal salvaje mientras dormía “fue una experiencia más que contar”, agregó quien tiene una pelea en junio.

Su motivación viene de su hija Natasha. Gracias a ella es que logra pelear tanto en el ring como en su vida cotidiana, y tiene una gran rivalidad con Ana María Torres que nació después de su primera pelea oficial en la Ciudad de México.

Además de esa exposición televisiva de manera reciente presentó una línea de ropa y calzado que lleva su nombre. Cada año edita un calendario y el total de sus ganancias se dona a fundaciones que apoyan a madres solteras.