Requieren con urgencia donadores de sangre para Héctor Suárez

La actriz Sandra Quiroz hizo un llamado para que la gente que admira a su exsuegro, Héctor Suárez, siga donando sangre con el objetivo de que le hagan las transfusiones que requiere por la anemia que padece, y finalmente puedan extirparle la vejiga y la próstata para quedar libre del cáncer que lo aqueja desde 2015.

En entrevista con Notimex, la exesposa de Hector Suárez Gomís, hijo del comediante, indicó: “La gente piensa que por hacer pública la petición de sangre los donantes vendrán y aportarán, pero no es así. Yo vine a donar mi sangre y los especialistas me dijeron que no, porque tengo las venas delgadas, y si les pido de favor que nos ayuden a donar, que vengan, estamos en la Clínica Londres”.

Destacó que el protagonista de la puesta en escena La Señora Presidenta se encuentra estable y tiene un catéter que le está drenando los riñones para evitar un deterioro prematuro. “Primero lo van a estabilizar y detener la anemia, luego vendrá la posibilidad de la operación de la vejiga o la próstata, pero la prioridad es estabilizarlo”.

Quiroz destacó que aún no sabe cuántos donadores se necesitan, pero se requiere de la sangre de manera constante. “No importa el tipo de sangre, porque ésta se almacena en el banco, ojalá vengan más, porque hoy de tres personas, yo fui rechazada”.

Precisó que los enfermos de cáncer llegan a orinar sangre, por lo que se les agudiza la anemia: “Eso le pasó a mi madre, quien murió de cáncer. Mi hijo está al pendiente de su abuelo, porque sabe que ha estado luchando como un guerrero; respecto a Héctor Suárez Gomís, está viviendo en Miami y ahora trabaja allá, pero seguro vendrá, porque la familia es muy unida y estamos apoyando a don Héctor”.

La actriz señaló que aún no se sabe cuándo podría ser operado el comediante mexicano, pero “eso será cuando esté fortalecido. Lo que sí les puedo decir es que tiene un gran sentido del humor y es todo un guerrero”.