Regina Orozco disfrutó participar en la serie sobre Jenni Rivera

La cantante Regina Orozco dijo que disfrutó mucho haber participado en “Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí”, serie basada en la vida de Jenni Rivera.

La novela se transmite en Estados Unidos por la cadena Univision con altos niveles de audiencia.

“A mí me encantó y yo acepté porque dentro del elenco había muchos actores reconocidos y muy buenos, no sólo actores de televisión, sino con mucha experiencia en cine y en el teatro y eso es garantía”, comentó Orozco.

Añadió que además tenía antecedentes muy buenos sobre la productora.

“La productora era la misma de la película ‘Profundo carmesí’, en la que participé hace unos años, pero lo más importante es que es una serie que se hizo con mucho respeto a la vida de Jenni, por eso no es explicable que mucha gente la critique sin aún verla”.

Sobre el personaje que realizó en “Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí”, dijo que le gustó mucho.

“Yo me divertí como loca haciendo un personaje muy interesante, era su amiga, quien le hacía las joyas, una mujer lesbiana de Mazatlán, de nombre Elena y pues le decían “El señor de los anillos”, agregó en broma.

Compartió que parte de las grabaciones las hizo con un pie fracturado.

“A la mitad de la serie me fracturé un pie y me la pasé en silla de ruedas y cuando tenía mis participaciones me pasaban de un lado para otro, fueron varias semanas sentada, pero me divertí muchísimo y la tienen qué ver, porque sé que le está yendo muy bien en Estados Unidos”.

Regina Orozco se presentó con éxito el pasado sábado en el concierto “Juntas y revueltas”, al lado de su amiga Susana Zabaleta.