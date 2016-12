‘Quiero estar con Carrie’ el último deseo de Debbie Reynolds

El cineasta y actor Todd Fisher, hijo de la actriz Debbie Reynolds, fallecida el pasado 27 de diciembre, aseguró que su madre deseaba estar al lado de su hija Carrie, quien murió un día antes.

Todd relató al programa “20/20” de la cadena ABC que se encontraba con su mamá, protagonista de “Bailando bajo la lluvia”, quien se sentía muy afligida por la pérdida de la intérprete de la “Princesa Leia” en “Star Wars”, y estando en su cama dijo: “Quiero estar con Carrie”.

“En 15 minutos se desvaneció y en 30, técnicamente, se había ido; ella cerró los ojos pacíficamente, como si fuera a dormir, y literalmente se durmió y se nos fue”, contó el también productor de televisión.

Cuando la entrevistadora del canal le preguntó a Todd si Reynolds buscaba la muerte, él contestó: “Si alguien en verdad tenía una manera de hacer algo así era ella; yo lo vi pasar en mi propia cara. Mi madre no lo hubiera hecho de otra manera.

“Desde la perspectiva de la familia, ese era el destino de Debbie. Ella no quería dejar a Carrie; no quería que ella estuviera sola. Ella no murió por tener roto el corazón; ella sólo se fue para estar con Carrie”.

Todd afirmó que tienen sentimientos encontrados por la doble pérdida, pero que se sienten consolados de que ambas estén juntas como siempre lo estuvieron durante su vida.

“Los que nos quedamos nos sentimos destrozados, pero al mismo tiempo estamos felices de que se encuentren juntas; es hermoso y horrible al mismo tiempo, pero es mágico que se hayan ido juntas; esto va más allá de las palabras y de la comprensión”, afirmó.