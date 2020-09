Pudo ser Salma ‘como la Comăneci’

Como una deportista de alto rendimiento, y no como actriz, es como pudo representar Salma Hayek a México a nivel internacional.

Y es que si bien compartió, en entrevista con la revista OK!, que fue seleccionada para las Olimpiadas en gimnasia, su padre dio al traste con sus aspiraciones.

“Hubo un camino que no tomé y qué me atormentó durante muchos años.

“Cuando era pequeña fui seleccionada para las Olimpiadas en gimnasia y mi padre se negó a dejarme ir; iría a un internado, a los 9 años, en otra ciudad, donde iba a ejercitarme durante seis horas al día.

“Le guardé mucho rencor a mi papá; me dijo ‘no quise que no vivieras una infancia’.

“Y ahora estoy muy feliz de no haber tomado ese camino porque realmente me gusta mi vida”, refirió Hayek a OK!