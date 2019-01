Problemas de salud no retiran a Lola Cortés de los escenarios

La actriz Lola Cortés se niega a dejar los escenarios a pesar de tener una cirugía en las cervicales, una vértebra fuera de su lugar que está presionando la médula espinal, lumbares en “L” por el baile y tanto teatro, y una cirugía de cuerdas vocales.

“Ahí voy. Soy una persona mayor y mi hijo me ha hecho ver que ya no tengo 20, ni 30 ni 40 años. En medio año cumpliré 50 y el neurocirujano me ha dicho: ‘Ya siéntese señora, ya quédese en su casa y deje de molestarme porque no la quiero operar otra vez’, pero el arte es mi vida”.

Reconoció que aunque el médico le dijo que seguir actuando en teatro puede echar a perder la operación que le hizo, el teatro es su vida, “y si me he de quedar en el escenario no hay problema; puedo jurar que no habría nada más hermoso para mí, que quedarme en el escenario”

Así lo dijo a Notimex la víspera al actuar como actriz invitada en “12 princesas en pugna”, obra de teatro que con libreto, dirección y concepto escénico de Quecho Muñoz se presenta en el Teatro “Silvia Pinal”, bajo la producción ejecutiva de Salomón Ramírez y Rebeca Moreno.

“Mi salud no está al ciento por ciento, pero me siento bien”, comentó de buen humor la también cantante mexicana, quien al tomar parte en la mencionada obra teatral comparte el escenario con su hija, Dariana Romo Cortés, quien interpreta a “Ariel”, personaje central del cuento “La Sirenita”.

Al respecto, Dariana destacó que es un honor estar en el escenario con su madre y con el resto del elenco, entre ellas, Leslie Martínez, Susy Lu, Arenna Valle, Melissa Hallivis, Natalia Saltiel, Naidelyn Navarrete, Alexa Peregrin, Mary Francis Reyes y Paulina de la Barrera.

Aseguró que trabajar al lado de actrices como ellas, y Marcia Peña, María Ayuso, Michelle Godet, Gloria Toba, Eli Loga, Natassia Villasana, Ana Cecilia Anzaldúa, Paola Contreras, Paloma Jiménez, Rebeca Irabién, Mirsha Solorio y Cecilia Arias, es una gran experiencia.

Informó que ese grupo de actrices conforman elencos que alternan funciones de “12 princesas en pugna”, y que su madre Lola Cortés, así como Carmen Sarahí y Job García, darán funciones hoy sábado a las 18:00 y 20:30 horas, y mañana domingo a las 18:00 horas en el mencionado teatro.