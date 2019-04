Por caída, Ozzy Osbourne cancela todos sus conciertos de 2019

El músico y cantante británico Ozzy Osbourne debió suspender todas las presentaciones de su gira 2019 a causa de una caída sufrida en su casa de Los Ángeles, que agravó una vieja lesión.

Debido a esto, el compositor y vocalista de Black Sabbath, quien también se recupera de un reciente ataque de neumonía, deberá permanecer bajo supervisión médica.

“No puedo creer que tenga que reprogramar más fechas de giras. Las palabras no pueden expresar cuan frustrado, enojado y deprimido me siento de no poder hacer una gira en estos momentos”, declaró Ozzy a través de un comunicado.

“Estoy agradecido por el amor y el apoyo que estoy recibiendo de mi familia, mi banda, mis amigos y mis seguidores, es realmente lo que me hace seguir adelante. Solo sé que estoy mejorando cada día … me recuperaré completamente … terminaré la gira ¡Regresaré!”, dijo.

Todos los conciertos serán reprogramados para 2020, por lo que se pide a los fans que ya adquirieron sus boletos que los conserven porque serán válidos para las fechas reprogramadas.