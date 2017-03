Poesía y actuación son esenciales en la vida del actor Denis Lavant

La poesía y la actuación son vitales en la vida del actor francés, Denis Lavant, un icono de la cinematografía mundial, quien compartió sus experiencias con los centenares de asistentes al Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI).

Denis Lavant, siempre sonriendo y expresivo al momento de contar sus vivencias ante un público, que en su mayoría eran jóvenes que sueñan con hacer cine, quienes lo escucharon y preguntaron en la plazoleta del Centro de Cooperación Española, en el centro histórico de Cartagena.

“Mi actividad principalmente es tener algún papel para actuar. Es tener una partitura, un nuevo texto, es leer y declamar poesía. Mucho de mi trabajo pasa por la poesía”, comentó el actor francés, mientras se levanta de la silla, camina y baila. Es un personaje que siempre está en movimiento.

La poesía la cultiva Denis Lavant desde niño, aprendiendo versos y declamando en voz alta, se fue formando como actor y es por eso que subrayó en varios momentos durante el conversatorio en el FICCI: “La poesía es vital para mi vida”.

Es un actor que es de una sencillez que genera empatía de inmediato con el público, que se hace cercano, que abraza, da besos, sonríe, salta de alegría y se toma fotografías sin importar el tiempo que le demande.

Para Lavant el contacto con la gente, con sus amigos, salir a caminar, tomar café, y beber unos tragos para “entrar en una situación poética”, hace parte de su vida cotidiana como persona y como actor.

“Me gusta caminar en la ciudad, tomar un café, es muy agradable. Otra cosa que me gusta es salir a beber y entrar en una situación poética. Trato de hacer esto en poco tiempo, pero me permite estar en un estado un poquito por encima de la realidad. Me siento un poquito extraño, pero trato de controlarlo”, sostuvo.

Visita amigos que tienen montajes de obras de teatro o de cine, para compartir con ellos sobres sus proyectos y siempre está descubriendo gente nueva.

En los 60 minutos de conversación, el actor francés contó diversas anécdotas en películas en las que ha trabajado como “Beau Travail” (1999) de Claire Denis, la alucinante y misteriosa “Tuvalu” (1999) de Veit Helmer, su “interpretación” de Charlie Chaplin en “Mister Lonely” (2007) de Harmony Korine;.

Uno de los últimos mensajes para las nuevas generaciones de actores es “reconocer y cultivar la infancia que está muy conectada a la imaginación”, porque una de las esencia del actor es precisamente la imaginación.

El Festival Internacional del Cine de Cartagena (FICCI), del 1 al 6 de marzo, rindió tributo al actor francés, Denis Lavant, quien llegó como parte de las actividades del Año Colombia Francia 2017.

En el marco del FICCI, se presentó una selección de siete de las producciones más relevantes en las que ha participado el actor francés.