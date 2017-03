Penélope Cruz dará vida a Donatella Versace en serie ‘American Crime Story’

La actriz española Penélope Cruz dará vida a Donatella Versace, hermana del diseñador de moda asesinado Gianni Versace, en la tercera entrega de “American Crime Story”, que iniciará su filmación en abril próximo y se prevé su estreno en 2018.

Esta será la tercera parte de la serie limitada de Ryan Murphy, Nina Jacobson y Brad Simpson; esta será una producción de Fox 21 Television Studios y FX Productions, que llegará a América Latina para el siguiente año, se informó a través de un comunicado.

Cruz ha demostrado ser una de las actrices más versátiles, que ha dado vida a una variedad de personajes atractivos, por lo que se ha convertido en la primera actriz de España en ser nominada y en ganar un Premio de la Academia.

Presentada por primera vez al público estadounidense en los filmes españoles “Jamon, Jamon” y “Belle Epoque”, protagonizó su primera película en lengua inglesa, “Hi-Lo country” en 1998, seguida el año siguiente por “The girl of your dreams”.

Continuó con apariciones en “All the pretty horses”, “Woman on top”, “Open your eyes”, “Twice upon a yesterday”, “Talk of angels”, “Live Flesh” y “All about my mother”, que fue premiada con un Golden Globe y un Premio Oscar a Mejor Película Extranjera.

En 2009, ganó el Premio de la Academia a la Mejor Actriz de Reparto por su participación en la cinta “Vicky Cristina Barcelona”, junto con un BAFTA.