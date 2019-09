Paulina Rubio lanza “Si Supieran”

La artista internacional Paulina Rubio está de regreso con nueva música.

Esta vez bajo el título “Si Supieran”, la estrella pop lanzó hoy su nuevo sencillo que se encuentra disponible ya en todas las plataformas de música.

Para la composición, de “Si Supieran”, Paulina Rubio colaboró con Antonio Cortes “Barullo”, Oscar Hernández “Oscarito” y DalePlay logrando una interesante y atrevida letra. El video con toques místicos, divertidos y sexys, fue dirigido por Milcho, y se grabó en Miami, Florida.

“Si Supieran” es una canción que desde el primer acorde te invita a bailar y disfrutar de la vida, y que seguramente será el estandarte musical de muchas mujeres y hombres que no dudarán en dedicar este tema con frases como: “Yo no sé qué le pasó a mi ex, se hizo amigo de mi otro ex” … “Si supieran quién está en mi cama, de saberlo se mueren de ganas… si supieran que eres tú”.

A la par del lanzamiento del nuevo sencillo, Paulina Rubio arrancará esta semana #DESEOTOUR2019, gira que la lleva de regreso a las ciudades más importantes de Estados Unidos, siendo hoy el banderazo de salida en San José, California, pasando por Los Ángeles, Houston, Chicago, Brooklyn, entre otras; concluyendo el 29 de septiembre en Washington DC.

Paulina Rubio ha vendido cerca de 20 millones de discos en toda su carrera y es una de las artistas más aclamadas y con mayor impacto mediático de la última década.

A continuación, las fechas de #DeseoTour2019:

Sep 12 San José, CA San José Civic Auditorium

Sep 13 Alpine, CA Viejas Casino

Sep 14 Phoenix, AZ The Van Buren

Sep 16 Los Ángeles, CA Wiltern

Sep 19 Houston, TX Revention Music Center

Sep 21 McAllen, TX McAllen Performing Arts Center

Sep 22 San Antonio, TX Aztec Theatre

Sep 25 Chicago, IL Chicago Theatre

Sep 27 Brooklyn, NY Kings Theatre

Sep 29 Washington, DC Warner Theater