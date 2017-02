Paulina Gómez, hija de ‘Chespirito’, vuelve a la actuación con la obra ‘La trampa’

Paulina Gómez, hija del productor, actor y escritor Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, dio a conocer que retomará su carrera actoral con la puesta en escena “La trampa” y con otro proyecto teatral que dirigirá Édgar Vivar.

Aseguró que “me dediqué mucho a escribir, pero aún seguía vivo el duende de la actuación y me incitaba a retomar la carrera y aquí estoy, a punto de estrenar esta obra corta”.

Destacó que para su retorno a los escenarios “La trampa” es una propuesta muy atrevida. “Está llena de sorpresas, de perversidades, de seducción. Es una obra que lo mantiene a uno al borde de caer en la trampa”.

Abundó que el montaje aborda los miedos de la gente al reconocer sus cuerpos.

“Para mí es como una catarsis con la que descubro aún más mi humanidad. Desde pequeña me puse inmensas barreras por querer compararme a mi padre, hasta que entendí que cada quien tiene una vida propia y cada quien se expresa como puede. Ahora me atrevo y eso me está impulsando como actriz, ya no me limito ni me contengo”.

Subrayó que la actuación la hace sentirse más segura y capaz de hacer cualquier cosa, “por eso ahora estoy en la parte final de otra obra de teatro, que me dirigirá Édgar Vivar, además de desarrollar un guión de cine junto a Ismael Rodríguez tercero, que pronto daremos a conocer, aunque les adelanto que es una historia de amor frustrado”.

Paulina Gómez subrayó que los tiempos de estar en el encierro y de tener miedo a la vida ya se acabaron.

“Soy otra y estoy orgullosa de haber tenido un papá que es querido en casi todo el mundo, porque antes me pesaba su apellido, pero ahora ya lo asimilé”, finalizó.